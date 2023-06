Azért merült fel a bezárás ötlete, mert a Kaposvári Tankerületi Központhoz tartozó intézményben vannak olyan felső tagozatos osztályok, melyekbe a törvényileg előírt 14 tanuló helyett csak 5–6 vagy 8–10 diák jár. Móring József Attila, Marcali és térségének ország­gyűlési képviselője kérdésünkre elmondta, a szülők, az iskola dolgozói és a település vezetése is mindent elkövetett azért, hogy megmaradjon a felső tagozat. Amíg a szülők nem viszik el kaposvári iskolákba a gyereküket, addig megmaradhat a felső tagozat.

– Hittem és reméltem, hogy a józan ész győz majd – mondta Pavelka Béla, Hetes polgármestere. – Több mint 800-an aláírták, hogy megmaradjon az iskola. Településvezetőként is örülök annak, hogy így alakult és ezután is igyekszünk minden segítséget megadni az iskolának. Bízom abban, hogy a szülők továbbra is partnerek lesznek ehhez és gyerekeiket nem viszik el a városba.

Információink szerint néhány pedagógus időközben felmondott az iskolában. Ezzel kapcsolatban a hetesi polgármester azt mondta: reméli, hogy ezek után változtatnak majd a döntésükön.

Úgy tudjuk, hogy a Siófoki Tankerületi Központ is adott be iskolákkal kapcsolatos átszervezési javaslatot a minisztériumnak, azt azonban még nem tudni, melyik intézményeket érinti.