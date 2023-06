Filagóriákat és vizesblokkot építettek a bőszénfai parkban. A beruházás pályázati forrásból, 36 millió forintból készült el néhány nappal ezelőtt. A pavilonokhoz öntöttvas padokat, asztalokat is kihelyeztek, és kerékpártároló is épült. A fejlesztésre azért is volt szükség, mert a falut nagyon sok turista keresi fel.