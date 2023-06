2023-05-31 18:00:29 - Likebalaton

Kocsisorok alakultak ki a 71-es főúton, ahol rengeteg motor is dübörgött már. Megteltek a bicikliutak, sokan keresték fel a strandokat, melyek ezen a hétvégén nyitották meg a pénztárakat. Többen fürödtek a kristálytiszta, tóban, melynek hőmérséklete 23 fok körül alakult, ami üdítően friss volt úszás közben. A strandokon elfoglalták a büfék előtti asztalokat is, ahol többek között lángost ettek, söröztek az emberek. Sokan csak bámulták a parton ülve a lenyűgöző szépségű, ezúttal türkizzöld színű vizet.



Balatonfüred a rá jellemző pompában tündökölt, sokan sétáltak a Vitorlás téren, a Tagore sétányon rengetegen gyönyörködtek a környezetben, a balatoni látványban, sorok kígyóztak a fagylaltozóknál. A parti rózsakert káprázatos színekben pompázott, mellette a gyerekek jókedvűen futkostak a különleges szökőkutaknál, a nyarat idéző közel harminc fokban. A város jelképei, a Halász és a Révész, valamint Bujtor István színművész szobra fokozta a különleges hangulatot.



Fotó: Kovács Erika/veol.hu







Alsóörsnél testközelből lehetett meggyőződni a Balaton ritkán látott, 120 centis vízszintjéről, a strandon ugyanis a legfelső lépcsőfokig ért a víz, a Sirály parknál pedig majdnem kilépett a medréből. A parkban lévő színpadon kitűnő zenei programot kínáltak a rengeteg embernek, ezen a településen is megteltek a parkolók. Az időjárás kitűnő körülményeket teremtett a vitorlázóknak is, akik szép számmal hajóztak ki a kellemes szélben és szikrázó napsütésben.









Fotó: Kovács Erika/veol.hu







