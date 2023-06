Aki rendszeresen követi online portálunk, a sonline.hu autós magazinját a Sonline Tempót, nem fog meglepődni azon amit most fogunk írni. Hiszen az elmúlt hónapokban már teszteltünk egy ugyanígy kinéző városi terepjárót. Az is fekete volt, mint a mostani tesztalany, és az oldalára ragasztott reklámcsíkok is mindössze egyetlen betűben tértek el. Igen, a hibrid hajtású MG EHS-t teszteltük először, és bevalljuk őszintén, teljesen magával ragadott minket. Minőségi anyagok rajzolta szép formába rejtett benzin- és villanymotor párosa, melyek parádés fogyasztást, és menetdinamikát adtak a nagytestű ragadozónak. Már akkor is leírtuk, azt az autót csupán egyetlen szoftverfrissítés választotta el attól, hogy kategóriája legjobb autója legyen.

Mint most kiderült, nem hiába köhécseltünk a szoftver miatt: az új MG HS már megkapta a hőn áhított frissítést, és nagyon jót tett neki. A központi kijelző tűéles, európai szemnek is tetsző grafikai megoldásokkal kényeztetett minket. De szegény HS nagy árat fizetett ezért, hiszen kikerült belőle az elektromos segédhajtás, így már nem hibrid többé, „csak” sima turbós benzines. A teszt alatt így nagyon kellett tepernie, hogy bebizonyítsa, ér annyit mint drágább testvére, és mégsem kell annyit fizetni érte.

Ne legyenek illúzióink: az MG két SUV-ja formailag teljesen megegyezik. Így az új HS-t újra agyon lehet dicsérni a hatalmas méretei miatt úgy kívül, mint belül. De ismét meghajolhatunk a parádés anyaghasználat előtt, ami messzire űzi a kínai gyártóval szembeni gonosz sztereotípiákat. Itt már bizony semmi nem gagyi, a legapróbb részletek is aprólékos műgonddal készültek. Az autós világot jobban ismerőknek persze esetleg beötlik egy-egy másik márka korábbi megoldása, de mégsem kiálthatunk másolást. Mert annyira ügyesen és ízlésesen hangolták össze az autó formáját és belterét, hogy abba belekötni nem lehet.

Az MG HS igazából mindent megtarthatott, amit a drágább testvérében már megszerethettünk. Menő műszerfal és bőr sportülések, teljes tetős napfénytető, automata váltó, hogy csak a leginkább szívet melengetőket említsük. Mert természetesen a kismillió biztonsági- és kényelmi extra szintén az örökség részét képezték.