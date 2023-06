Fritz Máriát az elmúlt napokban iskolájában kerestük meg, ahol egy rövid bemutatót is tartott nekünk arról, hogyan sikerült a dobogó legtetején végeznie. A versenyen azonban nemcsak gyakorlati feladatok voltak, szükség volt az elméleti tudásra is. Fritz Mária érdeklődésünkre elmondta, a budapesti döntőben már jóval nehezebb dolguk volt. Az ügyességi feladat mellett, a szabályossági pályán is bizonyítani kellett. A KRESZ-pályán táblákat, lámpákat helyeztek el a szervezők, és rendőrök irányították a közlekedőket.

A sikerek kemény munka eredményei.

Fotó: N.L.

– Korábban a testvéreim is részt vettek ilyen versenyen, és szeretnék én is olyan jó lenni, mint ők – mondta el Fritz Mária. – Nagyon várom már a nemzetközi versenyt, amire a nyáron majd elkezdek felkészülni. Szerintem egy kicsit nehezebb lesz, mint az országos volt, ezért kicsit félek – tette hozzá a kisdiák. Mária felkészítőtanára édesapja, Fritz Péter.

A szőlősgyöröki pedagógus lapunknak elmondta, nagyon büszke lányára, aki keményen megdolgozott a sikerért. Az eredmény mögött rengeteg munka és sírás van, fogalmazott a büszke édesapa. Fritz Péter hozzátette, az intézményben évek óta tanítják a közlekedési szabályokat a diákoknak. – Ez nagyon fontos, mert a gyerekek gyalogosan és kerékpárosan is kint közlekednek a forgalomban, aminek az egyik úgymond védtelen résztvevői. Sokan azonban otthon nem kapják meg az ehhez szükséges ismeretet, ezért mi segítünk ebben – emelte ki a pedagógus.

Fritz Péter nagyon büszke lányára.

Fotó: N.L.

Lukács Anett a szőlősgyöröki iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, egyházi fenntartású, kis iskolaként – ahova javarészt hátrányos helyzetű gyerekek járnak – nagy dicsőség, hogy egyik tanítványuk eljut majd egy nemzetközi versenyre. A montenegrói fordulót szeptember végén rendezik majd meg.