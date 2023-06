– Szezonban elég nagy a forgalom és sokféle esemény megtörténik, de a leggyakoribb a vagyoni kár, vagyis a lopás. De előfordult zaklatás és kapcsolati erőszak is – sorolta az eseteket Csikósné Sörös Katalin, az Áldozatsegítő Pont vezetője. Több helyszínre is kitelepült az Áldozatsegítő Pont, így a nagy fesztiválokon is odamehettek a bulizók Csikósné Sörös Katalinhoz, hogy segítséget vagy iránymutatást kérjenek tőle.

– A rendőrséggel van egy kiépített kapcsolat, így a robotzsaru programon keresztül, ha az áldozat hozzájárul az adatai továbbításához, megkapom online az adatait, és így felkeresem, hogy segítséget ajánljak fel. De persze az is előfordul, hogy személyesen keresik fel az áldozatok az ÁS Pontot – tette hozzá Csikósné Sörös Katalin. Lelki, pénzügyi és jogi segítséget is kaphat az, aki az Áldozatsegítő Ponthoz fordul.

– Ha olyan krízishelyzetbe kerül bűncselekmény áldozata, amely miatt nem tudja megoldani a ruházkodását, élelmezését, vagy befizetni a rezsit, ilyenkor mi közvetítjük és a kormányhivatal bírálja el, hogy megkapja-e az illető az anyagi segítséget. De pszichológust is tudunk biztosítani, akár személyesen Veszprémben, vagy online.

Az áldozatsegítő szakember szerint fontos, hogy Varga Judit személyében egy többgyerekes családanya vezeti a minisztériumot, akinek elkötelezettsége komoly tényező az áldozatsegítő rendszer elmúlt évekbeli fejlődése szempontjából.

– Megadom a tájékoztatást a sértettnek, és azt is elmondom, hogy az épületen belül van egy Áldozatsegítő Pont. Mi igazából társként működünk, akár tudjuk egymást helyettesíteni, és az is könnyebb nekem, hogy nem Pécsre kell telefonálnom, ha például egy sértettnek pszichológusra van szüksége, magyarázta Székelyné László Anett áldozatsegítési referens. A lehetőségek tárháza igen tág, mindenképpen szélesebb annál, amit az ember elsőre gondol.



Biztosan fejlesztik a hálózatot

Egyre gyakrabban jelen van a kapcsolati erőszak mindenhol. Azokat is tájékoztatják a lehetőségeikről, akik nem tesznek feljelentést. Vagy éppen konkrét bejelentést sem, azonban olyan segítségkérés érkezik, amelyet relevánsnak ítélnek meg a szakemberek. Ha ilyen hívás fut be a rendőrséghez, többször is visszahívják a sértettet. – A munkánk akkor hatékony, ha jól tudunk együttműködni az áldozatsegítő szolgálattal, a kormányhivatallal, nélkülük félkarú óriások lennénk, mondta Kitanics Zsuzsanna rendőr alezredes, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi referense. 2025-ig várhatóan minden vármegyének lesz Áldozatsegítő Központja, az idén Kaposváron is átadnak egyet.



Rendőri fókusz

Korábban Somogyban nem volt ÁS Pont, de 2018-ban már elindították a Fókuszban az áldozat modellt, amelynek lényege, hogy minden somogyi kapitányságon van egy kizárólag áldozatsegítéssel foglalkozó rendőr kolléga. Itt megjelentek a sértettek, az áldozatok, de a segítség az Áldozatsegítő Központoknál, Pontoknál, vagy az áldozatsegítő szolgálatnál van.



Fotó: Kovács Tibor