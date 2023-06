Tavasszal bedőlt az utolsó kút is a hedrehelyi kettőből, emiatt vizet kellett hozni a településre, ezért egy ivóvíz-minősítő programban most új technológiát kap a kút. Hedrehelyről látják el Hencse és Visnye lakóit is ivóvízzel. Az önkormányzat kiírta a közbeszerzést egy egyedi szennyvíztisztítós projekt megvalósítására is, ez a beruházás 80 családot érint.