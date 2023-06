Június 24-én, szombaton a földvári kilátó galériájában a Fine Art Balaton keretében a program legkiválóbb alkotásait láthatták az érdeklődők. A megnyitón Kriza Zsigmond alapító kezdeményezésére létrejött a Mesterek Fala. Itt mutatták be a program legikonikusabb műalkotásait, a tavalyi győztes Globeface-t, továbbá Verebes György alkotását, a Bronze Age-t. Ezenkívül Nyári István Cross Dresserse és Szurcsik József remekműve, A felejtés patakja is kikerült a falra.

A nyitórendezvénynek otthont adó galéria a festményvásár bemutatótereként is szolgál egyben, ahol augusztus végéig a nagyközönség válogathat a műalkotások között.

A megnyitó különlegessége volt, hogy az Országút-Madách200 program keretében a „Rajzoltunk egy műalkotást” képei a 200 éve született Madách Imre művének, Az ember tragédiájának színeit mutatták be kortárs alkotók különleges műalkotásain keresztül.

Az ünnepségen a szolnoki Alexandre Trauner ART/Film Fesztivál díjnyertes képzőművészeti animációs és dokumentumfilmjeit is láthatta a közönség, majd borkóstolóval zárták az estet.

Idén még több műalkotás várja az érdeklődőket az Artotek.hu-n, több mint 200 alkotásból kerül ki év végére az Év műtárgya. A balatonföldvári kilátó galériájában június 24-től augusztus végéig lehet megcsodálni a program keretében kiállított alkotásokat.