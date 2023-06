Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a Balatoni Hajózási Zrt. két 45 méteres új kompot és két 35 méteres katamarán hajót vásárolt 5,7 milliárd forint értékben. A komáromi SAM Shipbuilding and Machinery a.s. vállalat nyerte el a Balatoni Hajózási Zrt. 2020 novemberében indított, 15,9 millió euró értékű nyílt európai uniós közbeszerzési pályázatát. A hajók elkészültek, de leúsztatásuk mindeddig nem sikerült, az alacsony vízállás miatt ugyanis nem lehetett megnyitni a Sió-zsilipet. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtószóvivője lapunknak elmondta: most végre biztosítani tudják a szükséges mértékű vízeresztést ahhoz, hogy a Sió-csatorna hajózhatóvá váljon, és az új hajók eljuthassanak a rendeltetési helyükre, a Balatonra. – Június első felében a tó vízgyűjtőjére végre lehullott a havi átlagmennyiség, és a Balaton átlagos vízállása elérte a 120 centiméteres szabályozási szintet, majd az elmúlt napokban meg is haladta azt. Egyes déli parti települések védelme érdekében szükségessé vált a többletvízkészlet óvatos leeresztése – mondta.

A napokban helyszíni bejárást tartottak a Sió-csatorna aktuális állapotának megismerésére, hiszen a már elvégzett mederrendezési munkák óta megváltozott a környezet. Számos hajózási akadályt találtak, ezeket június első felében eltávolítják. – A Sió-csatorna vízszintjét a Balatonból történő vízeresztés mértéke határozza meg, melyre jelenleg csak a siófoki hajózsilipen keresztül van lehetőség, mivel az új vízleeresztő műtárgy még épül, nem üzemel – mondta el a vízügyi szóvivő.



Két éve próbálkoznak már a hajók leúsztatásával

Többször próbálkoztak az új hajók leúsztatásával, már 2021-ben próbavízeresztést, és ezzel összefüggésben vízhozam- és vízszintrögzítést végeztek. Az eredmények alapján digitálisan modellezték a lejátszódó lehetséges folyamatokat, és kidolgoztak több szállítási forgatókönyvet. A hajók mérete és az adott körülmények alapján elkészítették a Sió-csatorna medrében szükséges beavatkozások tervezetét is, és végül kidolgozták a hajók mozgásának menetrendjét is. – A Balaton vízgyűjtő területére azonban 2022-ben a sokévi átlagnál kevesebb csapadékmennyiség hullott, s az elmúlt csaknem 10 év legalacsonyabb átlagvízállását, 68 centimétert mértünk a tavon, így a tavalyi vízkészlet nem tette lehetővé, hogy további vízmennyiséget veszítsen a tó, vagyis hogy vizet engedjünk a Sió-csatornába – mondta el Siklós Gabriella. – Ez pedig mindeddig meghiúsította a hajók leúsztatását.







Fotó: MW