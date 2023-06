Orgonaverseny lesz a Kaposvári zékesegyházban.

Willem Harold Boog (1964) orgonát, egyházzenét és csembalót tanult

Enschede, Zwolle és Alkmaar konzervatóriumaiban (orgona szakon Jos van der Kooynál

1991-ben és Egyházzene szakon 1992-ben végzett). Emellett több mint 22 éven keresztül

(1996-ig) magánórákat vett Willem Hendrik Zwartnál. Nemzetközi kurzusokon vett részt

Christoph Schoener (NSZK, 1989, Bach és Mendelssohn), valamint 1995-ben és 1996-ban Baróti István orgonaművésznél Esztergomban. (Liszt, Widor és Franck orgonaművei).

Hollandia mellett Németországban, Belgiumban, Ausztriában, Lengyelországban koncertezett,

Magyarországon 1997-ben, 2001-ben, és 2022-ben turnézott. "Hollandiai Kórálművészet" címmel a győri Széchenyi István Egyetemen 2002 mesterkurzust tartott. Anglia, Kanada és Amerika 1998 és 1999-ben volt koncertkörúton. Willem Harold Boog 1989 óta a zeist-i Oosterkerk egyházzenésze (amelynek 25. évfordulójára ezüst emléktáblát helyeztek el). 2016-ban Zeist városi orgonistájává nevezték ki, majd 2017-ben királyi kitüntetésben részesült, mint az Orange-Nassau rend lovagja. "Orgonakurzusokat" szervez, továbbá a lepra-misszió nagykövete is egyben.

Orgonista tisztsége mellett karnagyként tevékenykedik, munkáját felvételek, valamint rádió- és televízióadások rögzítették. Vendégkarmesterként („holland Fesztiválkórus" és "Holland Choir"), kóruskísérőként és szólistaként különböző kórusokban több külföldi utazáson is részt vett (többek között Bernbe és Coventrybe, de Kanadában és az USA is). Kurzusokat (pl. „gyülekezeti énekkíséret”, "Dutch Koraalkunst", "Interpretation and Registration", "The Secrets of the

Orgon”) szervez és tart, és többször volt műsorvezetője a „Zaterdagavonduur” (EO) című zenei rádióműsornak. Orgonát tanít a Művészetek házában (KunstenHuis) Zeistben és a Cultuurkust Harderwijkben. Ő van Magántanárként orgonát, zongorát, csembalót, magánéneket és szolfézst tanít Nijkerkben, Zeistben és Langbroek-ben.

2019-ben 40 éves koncertorgonista jubileumára Zeist város önkormányzata a Royal Harmony Orchestra zenekarral együtt jubileumi nagykoncertet a Figi-színházban Zeistben, Arnold Span karmester és különböző szólisták közreműködésével.

2019-ben és 2022-ben is koncertmeghívást kapott a Sint Salvator katedrálisba Brugesbe (Belgium) és a rotterdami Grote avagy Sint Laurenskerkbe (ez a felvétel a YouTube-n is fent van). 2022-ben koncertkörútra is vállalkozott 14 koncerttel Hollandián keresztül, többek között tanára, Willem Hendrik Zwart halálának 25. évfordulója alkalmából.

A túra témája a következő volt: " Willem Hendrik Zwart nyomában".

Kórus- és orgonaművei rendszeresen megjelennek (mindkettő saját kiadású WHB névvel ellátott kiadónál, illetve a "Con Passione" és a "Musiscript" kiadóknál).