Ha nyár, akkor Balaton, ha Balaton, akkor pedig ár-összehasonlítás. Általában azt mondják, hogy nyaral az, aki a nyár egy részét nem a lakóhelyén, hanem attól távol, pihenéssel, kikapcsolódással tölti. A nyaralás persze a legtöbbeknek nem felelőtlen pénzszórás, hanem jól végiggondolt időtöltés, ahol a pihenésre szánt pénz és az ezért kapható élmény sajátos egységet alkot. Egy nyaraláson sem mindegy, hogy mi, mennyibe kerül. Tény, hogy az élmény nehezen árazható, még egy kávé elfogyasztása is mást jelent a pálmafák árnyékában, vagy éppen egy folyóvíz partján. Persze az ára is más.

A többféle válsággal egyidőben küzdő világunkban az éppen rohanó infláció mindent és mindenkit, így a turizmust is próbára teszi, s ezért jelentősen csökken az olykor legendásan olcsó nyaralás lehetősége is. Igaz ez belföldön, s külföldön egyaránt. A nagy-nagy változásokban szerencsére az égtájak változatlanok maradtak, így, ha valakinek úgy tartja a kedve, s a pénztárcája ezt lehetővé teszi, indulhat észak, nyugat vagy éppen dél felé. Nagy meglepetés nem éri. A remény talán kelet maradt, ahol néhány ország a langyos tengerével, az olcsó(?) sörével csábít.

Sokat példálóznak ezzel a nagy „ár-összehasonlítók”, akik – többnyire Balaton-fóbiájuk okán – úgy érzik, nem érnek el kellő hatást a „drága lángos” projekttel, sem pedig a „nincsen szabadstrand” szlogenjükkel. Mi, balatoniak általában csak nevetünk az erőlködésen – lásd a pünkösdi telt házat –, ám kitartásuk nem lebecsülendő. Ezért is kell komolyan venni. A turizmus pénzről szól, ezért nem mindegy, ha a felújított balatoni strandok árait hasonlítják össze, a tengerparti pottyantós közvécés olcsó sörös helyekkel. Persze az odajutás költségeiről nem beszélnek. Ma már szerencsére elmondhatjuk, hogy a Balaton minden pénztárcavastagsághoz megfelelő kínálatot nyújt, csak a pihenni vágyókon – és persze a lehetőségeinken – múlik, hogy mit vesznek/vehetnek ebből igénybe.