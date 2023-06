A motorosok az egyik kaposvári töltőállomásnál gyülekeztek, majd délelőtt tíz órakor elindultak Nagybajomba a városi megemlékezésre, és megkoszorúzták a Trianon emlékművet. Szabó Krisztián a túra egyik szervezője lapunknak elmondta, a nemzeti összetartozás napja nem idegen a somogyi motorosoktól, hiszen egyesületként összetartanak és összetartoznak.

– Változó létszámban, de minden évben megszervezzük a Trianon- túrát – mondta Szabó Krisztián. – Jellemző a csapatunkra, hogy nem csak a határon belüli magyarokat, hanem a Kárpát-medence magyarságát is meg tudjuk szólítani, és csatlakoznak is a túráinkhoz. Ezzel is erősítve az összetartozás élményét – hangsúlyozta a Trianon-túra egyik szervezője. Az eseményre zömében túramotorral érkeztek a résztvevők, de más típusú kétkerekű járművel is nekivágtak a távnak. A motorosok a nagybajomi ünnepség után keresztül mentek a Zselicen, a végállomás pedig Hajmás volt.