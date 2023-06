– Ne vedd el a gázt a kis dagonyánál ez a legfontosabb szabály – mondta nevetve Varga Márton, aki egy száz lóerős terepjáróval vett részt a babodi kalandban. – A sárban nem szabad leállni, hajtani kell keményen. Nyolcadszor vagyok itt, fantasztikus a hangulat. Szerdán jöttünk, a hétvégéig maradunk, megjártuk már a katlant, a nagy dagonyát és az erdőt is. Megakadtunk a pályán, kétszer majdnem borultunk, csörlővel is húztak, így a vártnál emlékezetesebb a találkozó. Sár, por, haverok, buli és a szabadság földje: nekem erről is szól az off road.

Sár, por, dagonya - a szabadság földje Babod!

Fotó: Lang R.

Deutsch Zoltán hat éve visszatérő vendég Somogybabodon, szerinte a terepjárózás életforma, hobbi, szenvedély. Baráti csapatuk két autóval érkezett, s már eldőlt: 2024-ben is jönnek.

– Egy ingyen ölelést? – kiáltotta egy szőke fiatal lány három srácnak, akik csurom sárosak volt. Csók nem csattant, ám a csapatás újabb felvonással folytatódott. Hirtelen tucatnyi kamera egy irányba fókuszált, a 80 centis sárban újabb versenyző akadt meg. A csörlős fiatalembernek ez már a 17. riasztása volt.

– Élvonalbeliek a versenyzők, zsinórban szállítják az élményeket, ez a világ beszippantja az embert – dicsérte a programot Nagy Lajos, aki családjával és barátaival Nógrádból jött. A középkorú családapa szerint a pálya nem csak az off road mezőny tagjait izzasztotta meg, hanem a nézőket is. Nagy a terület, társaságuk minél több mindent akart látni, ezért nyakukba vették a terepet. Tekintettel a hőségre, a folyadék utánpótlásról sem feledkeztek meg a vendégek, ezért aztán nagy volt a forgalom a büféknél is, a jéghideg sör szemlátomást az egyik legfelkapottabb ital a fesztiválon.

A hidratálás igen fontos a melegben.

Fotó: Lang R.

Autós mérleghinta, húzóharc és buggy pálya, gyermek quad, látogatói autóztatás és off road bemutató is színesítette a programot. Egy középkorú soproni férfi tavaly még terepjáróval érkezett, idén quadra váltott. Azt mondta: bombaötlet volt, az erdei szakasz és izgalmasak, technikásak a pályák. Jövőre ismét visszatér.

– A fizika törvényeit azért nem lehet átírni – jegyezte meg Csukás Milán, akit sikeresen húztak ki éppen a sártengerből. – Hiába ismerem az autót, s igyekszem a lehető legjobban kormányozni, ez egy ponton már kevés. Na, de se baj, hiszen olyan kalandokat élünk át mindannyian, amire sokáig emlékezünk. Én is úgy vagyok, mint sokan mások: egész évben ezt a néhány napot várom. S bár voltam más pályán is, nekem Somogybabod jön be igazán.