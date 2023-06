Több okból vihetik haza lakásukba az elhunyt szerettük földi maradványait tartalmazó urnát a hozzátartozók. Van, aki költségkímélés miatt dönt így, ám az is előfordul, hogy érzelmi okokból szeretnék maguk mellett tudni a hamvakat.

– Ilyen esetben az elengedés nehezebbé válhat – mondta Szigeti Mónika klinikai szakpszichológus. – A szoros, de ambivalens kapcsolat megnehezíti a gyászfolyamatot. Szigeti Mónika szerint a temetési vagy a búcsúszertartások, rítusok bármely formája hozzájárul az elengedés megkönnyítéséhez.

– Azzal is segíti az elengedést, hogy fizikailag is létrejön az eltávolodás, a gyászfolyamat fontos mérföldköve – hívta fel a figyelmet Szigeti Mónika. – A természetes gyászfolyamatot és a mindennapok menetét is megnehezíti az elhunyt földi maradványainak állandó jelenléte. A veszteség feldolgozása optimális esetben egy évig tart – mondta Szigeti Mónika.

Kaposváron az elhunytak földi maradványainak urnás elhelyezését a hozzátartozók nagyjából 70 százalékban választják, ám nem minden urnát helyeznek el a temetőben. Kaposváron évente 170-180 családtag dönt úgy, hogy az urnát hazaviszi.

Magyarországon egy 1999-es kormányrendelet szabályozza az urnás temetéshez kapcsolódó lehetőségeket, ám a szakmai szervezetek úgy értesültek, hogy előkészítés alatt áll egy kormányzati szabályozás az urnák hazaviteléről. Egyelőre nem tudni, mi szerepel majd pontosan a szabályzásban, de a szakemberek már sejtenek valamit. – Azt szeretnék elérni, hogy csak érzelmi okból lehessen hazavinni az urnát, anyagi okból ne – mondta Puskás Béla, a Somogy Temetkezési Kft. temetkezési szolgáltatásszervezője. – Így sokkal inkább nyomon követhető, ellen­őrizhető az urna sorsa. Azok számára, akik anyagi okokból szeretnék hazavinni szerettük hamvait, egy lehetőség lenne a köztemetés.



Lehetőséget kell biztosítani, hogy leróhassák kegyeletüket Puskás Béla szerint fontos tudni, hogy aki hazaviszi az urnát, annak lehetőséget kell biztosítania másoknak is, hogy leróhassák kegyeletüket az elhunyt előtt. – Ebből gyakran alakul ki konfliktus családon belül, ezt kívánják a készülő szabályozással kiküszöbölni – emelte ki Puskás Béla. Hazánkban az urnák hazavitele meglehetősen lojális keretek között zajlik. Nyugat-Európa legtöbb országában tiltják, némely helyeken bűncselekménynek számít, ha a hozzátartozó hazaviszi, és nem a temetőben helyezi el a hamvakat tartalmazó urnát.



Fotó: MW