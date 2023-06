– Nem vagyok tipikus rocker-arc, de poprajongónak sem tartom magam – nem járok feketében és nem vagyok túlzottan rózsaszín cipellős nő sem. Nagyon jól látod, hogy a pop-rockos vonal hangsúlyos a dalaimban. A karcosabb hangzás akkor erősödött meg igazán, amikor eldöntöttük a kiadóval, hogy kizárólag élő zenekaros fellépéseim lesznek.

– Úgy írom a dalokat, hogy figyelembe veszem a többi hangszert is. A zongora a dalszerző hangszerem és a lágysága ebben az élő zenekaros felállásban jól kompenzálja a gitárok keménységét.

– Mondj kérlek néhány, általad kedvelt előadót.

– Nyáron alig van időm zenét hallgatni. Ilyenkor előfordul, hogy azért hallgatok meg egy adott dalt, mert köze van az aktuális produkciókhoz. Bár hangulat kell hozzá, de a The Black Keys-t nagyon szeretem, ahogyan Rihanna dalait és a jazzt is. Bruno Mars-ra pedig minden szempontból felnézek. Nem csak zeneileg, hanem a színpadi jelenlét terén is.

– A nyári Balatonhoz milyen hangulatú zenét kapcsolsz?

– Amikor a Balatonnál vagyok, főként olasz, latinos dallamokat hallgatok. A playlistem első dala ilyenkor biztosan Zucchero, de kedvelem Santana-t is.

Fotó: Paulina hivatalos

– A nyarad már most szépen berobbant, mi ad energiát a tempóhoz?

– Szerencsés vagyok, mert nagyon intenzíven megélem mindazt, ami történik velem. Az életem inspirál és feltölt. Akár egy romantikus randi vagy egy barátokkal töltött este is ihletet ad. (Korábban amikor randiztam, írtam róla egy dalt, amikor szerelmes lettem, abból is született már dal). Meditálni nem tudok, szerintem ahhoz még túl fiatal és pörgős vagyok. És kicsit unatkozom is közben. (nevet)

– Hol láthat téged idén nyáron a közönség a Balatonnál?

– Augusztus 10-én a siófoki Plázson, augusztus 12-én Balatonfüreden a Balat-On vízi színpadán, aztán augusztus 19-én Tapolcán lesz Paulina-koncert.

– Ha van időd kikapcsolódni, jársz – balatoni – fesztiválozni?

– Nagy fesztiválokra nem sokszor jutottam el. Tavaly elmentünk a Paloznaki Jazzpiknikre és zseniális hangulata volt.

– Van gyerekkori kötődésed a Balatonhoz?

– A szüleim válása után gyakran jártam anyukámmal kettesben Balatonkenesére, majd miután Badacsonyban vettünk egy nyaralót már oda jártunk és azóta is nagyon szeretjük. Az egyik legmagasabb ponton van és belátni az egész Badacsonyt, csodálatos a panoráma.

Paulina és édesanyja a Balatonnál

Fotó: Paulina privát

– Idén nyáron mennyi időd lesz Balatonozni?

– Már voltunk lenn négy hétvégét és amikor csak tehetjük, ott töltjük az időnket. Ha a Balatonnál van fellépésem, utána nem jövök vissza Budapestre a zenekarral, hanem pár plusz napra lenn maradunk a párommal a nyaralónkban.

– Motorozni is szoktál a barátoddal a Balatonnál.

– A barátom, Martin imád motorozni, és szerencsére én is megkedveltem ezt a kis adrenalin forrást. Sokszor motorral jön le Badacsonyba és hétvégén tudunk tekeregni egy kicsit a tó körül.

Paulina és a barátja, Martin szeretnek motorozni a Balaton körül

Fotó: Paulina privát

– Mit szeretsz igazán a balatoni létezésben?

– A Balaton mindent megad, amire az embernek szüksége van. Szerelmes voltam belé már kamaszként is. Nem okozott gondot az sem, hogy nem a haverokkal, hanem a szüleimmel töltöttem ott az időmet. Fiatal felnőttként már a párommal járok Badacsonyba, és így is imádom. Ilyenkor nem vágyom bulizni, mert a hangulat és az életérzés ragad meg igazán.

Paulina és családja a Balatonnál

Fotó: Paulina privát

– Jóleső borzongás jár át, amikor a Balatonra gondolsz?

– A víz illata és színe, az a nyugalom és csend, amely Badacsonyban körülvesz, leírhatatlan. Miközben pezseg az élet, de nem úgy, ahogyan Siófokon vagy egy nagyobb fesztiválon. Nyugodtnak érzem magam, rendezem a gondolataimat és feltöltődöm. A kockás terítős éttermek, a palacsinta és a lángos illata, de a bicikliút mellett a frissen vágott fű aromája is magával ragad. Az az egyetlen negatívum, hogy félek a siklóktól, amikor bemegyek a vízbe. (mosolyog)

– Balatoni emlék, amely azonnal eszedbe jut?

– Pár éve bementünk a vonyarcvashegyi Fregattba, ahol éppen karaoke-parti volt, én pedig elénekeltem Charlie – Jég dupla whiskyvel című dalát. Ez már önmagában szuper élmény. A következő évben már önálló fellépésem volt a településen, de ide egyébként is számtalan emlék és kedves ismerős köt. A koncertem napján odajött hozzám egy lány és elmesélte, hogy azon a karaoke-esten ő hallott engem és már akkor is nagyon tetszett neki az előadásom, így eljött a fellépésemre is. Óriási élmény volt ezt hallani.

Fotó: Paulina hivatalos

– A Fregatt a vonyarci strandon van. Szeretsz strandolni? Ha jól tudom, a vörös haj és a vörös hajúak bőre hatványozottan ki van téve a napsugárzásnak.

– Sokszor elfelejtem bekenni magam, de arra figyelek, gyakran bevizezzem a hajam és leginkább az árnyékban ülök, mert barnulni nem, leégni viszont kiválóan tudok. (mosolyog). Egyébként kevesebbet strandolok és gyakrabban vitorlázunk mostanában. Amikor bemegyünk a Balaton közepére, szívesen ugrom fejest a vízbe. Csak a siklók ne lennének. Tudom, hogy nincsenek, de én akkor is félek tőlük. (nevet)

– Kedvenc balatoni bor?

– A badacsonytördemici Skizo.

– Balatoni gasztro-hely, amelyet ajánlanál.

– A Borbarátok és a Málik Pince Badacsonytomajon. Ez utóbbiból eszméletlen jó a kilátás a Balatonra.

– Említetted, hogy sok ismerős és barát is köt a Balatonhoz. Ők is megnézik a fellépéseidet?

– Csodálatos látni, hogy eljönnek a koncertjeimre és érzem, hogy mennyire büszkék rám. Csillog a szemük, amikor a színpadon látnak és megerősítenek, hogy én erre születtem.

– Milyen érzés az, hogy korábban szinte csak nyaralni jártál a tóhoz, most pedig már komoly nézőszámmal bíró fellépéseid vannak a Balatonnál?

– Gyakran emlékeztetem magam, hogy értékeljem a jelenlegi életemet és mindig legyek hálás, bármennyire is pörgősek az események. A fellépések előtt mindig szánok arra egy percet, hogy ezt végiggondoljam. Korábban csak nyaraltam a Balatonon, most pedig akik nyaralnak, eljönnek megnézni a fellépésemet. Felfoghatatlan, hogy valóra vált mindaz, amiről kislányként álmodtam.

https://www.youtube.com/watch?v=HVKLblxNpWI

Nyitókép: Paulina és párja a Balatonon vitorlázik

Fotó: Paulina privát

forrás: likebalaton.hu