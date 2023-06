Az intézmény június 5-e és 9-e között – idén már második alkalommal – hirdette meg a lakossági gyógyszer-nagytakarítást.

A gyűjtéshez fekete színű, speciális edényeket helyeztek el a kaposvári kórház főbejáratánál. Elmondták: a program sikerét az is jól mutatja, hogy csak csütörtökön délelőtt kétszer is megteltek az erre kijelölt tárolók.

Mészáros-Molnár Attila, a kaposvári kórház környezetvédelmi vezetője lapunknak elmondta, jogszabály írja elő, hogy az egészségügyi intézményeknek és a gyógyszertáraknak muszáj gyűjteniük a fel nem használt és lejárt gyógyszereket, eszközöket. A kórház Szigethy-Gyula Gyógyszertárában egész évben lehetőség van arra, hogy a lakosság leadja a gyógyszerhulladékot, mégis évről évre meg kell hirdetniük a programot.

– A kaposvári hulladékgazdálkodási cégtől kapott információk szerint sajnos nagyon sok gyógyszer és más egészségügyi eszköz kerül ki a kommunális hulladékba – hangsúlyozta Mészáros-Molnár Attila. – Ez egyrészt balesetveszélyes, mert a tűk megszúrhatják a hulladékkezelő munkatársait, ráadásul fertőzőek is lehetnek. Ha kikerülnek a gyógyszerek a szabadba, annak nagyon komoly egészségügyi és környezeti kockázata is van. Ezért is fontos az, hogy rendszeresen meghirdessük a lakossági gyűjtést – tette hozzá a kórház környezetvédelmi vezetője.

Elmondta: az összegyűjtött hulladékot égetéssel semmisítik majd meg. Marosi Gábor



Szelektálunk Mészáros-Molnár Attila arról is beszélt lapunknak, hogy kedvezőek a tapasztalataik. Annak ellenére, hogy néhány hónappal ezelőtt is volt egy hasonló akciójuk, már szerdán összegyűjtöttek akkora mennyiséget, mint tavasszal egy teljes hét alatt. Legtöbben lejárt szavatosságú gyógyszereket visznek vissza, de tűből és fecskendőből is sokat bedobnak a ládába. A következő gyűjtési programot várhatóan ősszel szervezik meg.

Fotó: Muzslay Péter