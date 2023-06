Miként az idő, úgy a szépség is relatív. Van egy általános elképzelésünk arról, hogy mi számít szépnek azért, mert valahonnan megtanultuk, mit kell szépnek tartani. De még ettől függetlenül is egyéni ízlés kérdése, hogy például mitől szép egy nő, vagy kinek melyik típus számít szépnek. A szépségversenyek világa a külsőségektől eltekintve távol áll attól, amit szépnek lehet nevezni, hiszen mégiscsak éles versengésről beszélünk. A nők között zajló vetélkedések pedig ritkán nevezhetők szépnek, pláne olyan idillinek, mint ahogy azt a média igyekszik bemutatni. A Magyarország Szépe választás kapcsán kapott nagyobb figyelmet a napokban a szépség fogalmának értelmezése, felfogása. Hangosan nyilvánít ilyenkor véleményt férfi és nő, ismert ember, illetve az álnév mögött megbújó fotelkritikus. Mintha nem is érző lényekről, hanem tárgyakról fogalmaznának ítéletet a hangosak, akik számára a szépség ugyanúgy relatív, mint azoknak, akik nem tárják nagy plénum elé meglátásaikat.

Mondják: a szépség belülről fakad, ami részben igaz is, csakhogy a belülről áradó vonzerő meglátásához általában több idő kell, és egyébként is: mit szólna a szépségversenyek közönsége, ha olyan lány fejére kerülne a korona, akire a zsűri azt mondja, hogy a belőle áradó belső szépség alapján döntöttek mellette. Az lenne csak az igazi skandalum. Mondják: szépségkirálynő szeretne lenni minden kislány. Ez azonban köszönőviszonyban sincs a valósággal. Persze minden lánynak szíve-joga eldönteni, hogy részese akar-e lenni egy olyan mustrának, ami konformizálja a szépséget, ami még egyszer írom: erősen relatív.