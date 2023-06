A gőzölgő tárkonyos ragut kanalazzuk éppen a diplomaosztót követő, zártkörű ünnepi fogadáson, amikor a legfrissebb női címzetes docensek közül valaki felveti: láttátok, amikor a moderátor felszólította a színpadra az egyik hallgatót, nem lehetett eldönteni róla, fiú-e vagy lány. Ugyan férfinév hangzott el, de az illető, csupasz vállára sejtelmes fekete tüllstólát terítve, tűsarkú cipőben vonult végig az elnökség előtt, hogy kezet szorítson a dékánnal…

Kifordult magából a világ, és ennek jegyei az ország legjobban öltözött egyetemén is – ahogy az akkori, joviális rektor fogalmazott – megjelentek. Nem szólva az itt-ott kivillanó tetoválásokról, hiszen dresszkód ide vagy oda, mutatni kell: haladunk a korral. Az asztaltársaság egyik tagja azt is megjegyezte: a hallgatók között egyre több a tetovált – látványos, ám gyakran taszító motívumokkal nyakon, alkaron, vállon, vádlin, s ki tudja még hol, mivel sokat eltakar alkalmi ruhájuk…

Abban egyetért a derűs asztaltársaság: régen megvetés tárgyát képezte, ha valaki ezzel kérkedett, hiszen valaha matrózokat, börtöntöltelékeket minősített e billog, melynek gazdái kifinomult ízléssel aktualizáltak is. Ezért lett egy-egy női név bizonyos idő után áthúzva az izmos bicepszen, és alá újabb varratva. Így jutva el Magditól Rózsán, Margiton és Katin át Roziig, illetve a nyíllal átszúrt szívig. Szót szó követ, már a főfogásnál tartunk, amikor a közelemben ülő „nagyasszonyok” egyike halkan megszólal: nekem is van ám egy a lapockámon; a lányommal együtt varrattuk, csak neki egy kicsit kisebbet tetettünk…

Igen, a divat nagy úr, a trenddel sokan haladnak, de nekem ilyenkor mindig eszembe ötlik egy régi intelem: mindenkor érdemes szembe úszni az árral. Meg kell mutatni másoknak, hogy nem mindenki képes és nem is akar belesimulni a masszába; mindegy, mi az éppen aktuális tömegízlés.

A másik „nagyasszony” is fel-felnéz üresedő lapostányérja fölül – akkor már túl volt a hatvanon –, és bohókás arccal felém fordulva megjegyzi: Nekem is van ám tetkóm, de nem árulom el, hogy hol. Mosolyra mozdul a szám, és a legnagyobb nyugalommal jegyzem meg: tudod, én nem is szeretném megtudni, melyik testrészed éke. Őrizd csak nyugodtan titkodat!

A váratlan reakció hallatán a szemben ülő, madártestű igazgatónőből kitör a nevetés, s nem tud megállj parancsolni sem a hahotának, sem a könnyeinek, pedig bízik a pohárnyi hideg víz jótékony hatásában. Így jutottunk el évődve, élcelődve a desszertig. Választhattunk a somlói galuska és a gesztenyepüré közül.

Kávézáskor repetát ajánlottam a hölgykoszorúnak, mégpedig egy viccet. Annak tanulságául, miért kellene meggondoltabban döntenünk, amikor ifjan, még ráncok nélkül rászánjuk magunkat a tetoválásra, hiszen előbb-utóbb mindannyian megöregszünk. Felcsigázva hallgatták történetemet: Józsi bácsi felkereste a körorvost, nézze már meg a vele egykorú férfiúi ékességét, mert úgy véli, valami nincs rendben vele. A doktor teljesíti a kérést, nem talál semmi furcsaságot. Megállapítja: még az is látható rajta, hogy R Ó Z A.

– Látja, doktor úr, ez a legnagyobb baj! Tudja maga, mi volt eredetileg ráíratva?

– Fogalmam sincs!

– Hát az, hogy Vitéz nagybányai Horthy Miklós legkedvesebb matróza!