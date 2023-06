A gyerekeket az ugrálóvárban maguk dönthették el, milyen magasra rugaszkodnak a talajtól, a felnőtteknél a pilótákon múlott, milyen magasra viszik az utasokat. Kadarkút ege benépesült a hétvégén. Kisebb és nagyobb repülőgépek is a magasba emelkedtek.

– Egy helikopterrel repültem az imént. Előtte nem repültem soha, úgyhogy ez nekem nagy élmény volt, végig biztonságban éreztem magam – számolt be legújabb élményéről a tizenegy éves Nagy Péter. Azoknak a gyerekeknek, akik jobban szeretik a talajt érezni a talpuk alatt a Magyar Honvédség nyújtott kikapcsolódást. Egy akadálypályát teljesíthettek, célba lőhettek, vagy beszélgethettek a katonai hivatásról a toborzósátornál. A felnőttgyerekeknek is bőven akadt látnivaló, nemcsak az égen, a földön is érdekességeket kínáltak a rendezők.

– Nyolc évet MIG21-esen és 12 évet MIG29-esen repültem. Ez az az L 39-es repülőgép, amikor 19 évesen az oroszoknál voltam képzésben, akkor ez volt a kezdő repülőgép – mutatta be az egyik kiállítási tárgyat Szabó Zoltán Róbert nyugállományú őrnagy, volt vadászpilóta, aki a mai napig repül, ám nem vadászgépeken. A veterán találkozóra érkezett, amelyet a repülőnap keretein belül tartottak.

– A fölöttünk éppen elhúzó An-2-es repülőgépet másfél évvel ezelőtt teljesen felújították, fantasztikus állapotban van, a közönség nagyon szereti, tízkor kezdtük a rendezvényt, azóta folyamatosan a levegőben van. Érkeztek vadászpilóták, akikkel lehet műrepülni, ehhez az élményhez Somogyban, ezen a területen ritkán lehet hozzá jutni. Láthatók még forgalomból kivont vadászgépeket is, például szuhojokat – sorolta a nap kínálatának egy részét Vécsei Mihály, a Legendák a levegőben rendezvény főszervezője. 2009-óta dolgoznak együtt a csapattal. Négy éve partnerük a FlY-coop Kft., aminek egyik bázisa Kadarkúton van. Még tavasszal merült fel, hogy itt is rendezhetnének röpnapot. A szervezők nem titkolt vágya, hogy a rendezvény előbb-utóbb nemzetközivé nője ki magát.