Olyan előadók érkeztek Kaposvárra, akik a világ legtöbb országát bejárták már, többszörös fesztiváldíjasok, és minden korosztályt képesek lenyűgözni a produkciójukkal. Szombat délután két argentin akrobata a manoAmano társaság szédítő magasságokba repítve varázsolta a nézőket álomszerű szürreális világba, majd Nizsai Dániel Pulcinella történetével vonta be a közönséget a játékba.

A tér lehetőségeit kihasználva szervezte produkcióját Anna Krazy észt táncművész is, aki a nézők által kifeszített kötelek közt táncolt, majd a Kreatív Kráter Kör szórakoztató gólyalábas produkciójával, akrobalance technikájukkal hajmeresztő látványt produkáltak. Az esti órákban Chris Blaze tűznindzsa kápráztatta el a közönséget, aki tűznyelő mutatványaival és robbanásokkal forrósította fel nem csak a levegőt de a hangulatot is. A parkban mindemellett egy újrahasznosított játszótér is működött, olyan tárgyakból összeállítva, melyek eredeti funkciójukban már nem használhatók, de játékelemként beépítve csodálatos szerkezeteket és kifogyhatatlan játékötleteket adtak. Vasárnap délelőtt az Európát bejárt szlovén Teatro Papelito társulat papírszínházas meséjét láthatta a közönség, akik az előadás után a bábszínház kulisszái mögé is betekintést engedtek a gyerekeknek.

A Csepűrágók Fesztiválja tovább folytatódik, június minden hétvégéjén tartogat további különleges meglepetéseket, a nemzetközi és hazai bábművészet legkiemelkedőbb művészeinek közreműködésével.