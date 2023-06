Kedden lapzárta után érkezett a hír, miszerint Ferenc pápa június 27-én Fábry Kornélt, a Kaposvári Egyházmegye papját guardialfierai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Őszentsége, Ferenc pápa döntése értelmében, már nem a Kaposvári Egyházmegye papja Kornél püspök atya; a közelmúltban kinevezett Martos Levente Balázs, illetve Mohos Gábor segédpüspökkel együtt szolgál majd Magyarország legnépesebb egyházmegyéjében.

Somogy „püspöktermő” vármegye. A Kaposvári Egyházmegye 30 éves fennállása alatt Varga László atyán kívül a tábori püspök, a kaposvári születésű Berta Tibor is innen indult, így Kornél atya immár harmadik, aki készülhet püspökszentelésére. S hogy ki ez a sokszínű, temperamentumos, a Szentlélek által folytonos izzásban lévő pap? Egy ötgyermekes budapesti család negyedik gyermeke, aki 1972. október 22-én látta meg Isten szabad egét, s akit 50. születésnapján tavaly nagy csomag mogyorókrémmel köszöntöttek az Országos Karizmatikus Találkozón a Kaposvár Arénában. Balás Bélának, a kaposvári egyházmegye egykori megyés püspökének kispaptoborzó levelét olvasva jelentkezett papnak.

Fotó: Kovács Tibor

„Szerelmes vagyok Jézusba” – örvendezett az utcán örömében, és döntését barátnőjével is közölte, aki megérezte, hogy választottja pap lesz. 2000. június 17-én Kaposváron szentelték, 2000-2001 között a párizsi Saint Nicolas des Champs plébánián, majd 2003-ig a kaposvári Szent Imre-plébánián szolgált káplánként. 2003-2008 között a Pápai Magyar Intézet növendékeként a római Pápai Gergely Egyetemen tanult, hogy megszerezze a szaklicenciát és a PhD fokozatot biblikus teológiából. Innen került a kaposfüredi Szent Őrangyalok-plébániára, de óraadó tanár is volt a Kaposvári Egyetem művészeti karán, valamint 8 éven át hitoktató a kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpontban. 2016-ban kérte fel Erdő Péter bíboros fel a NEK Általános Titkársága főtitkárának. 2021-ben pedig kinevezték az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatójának.

A hívek körében rendkívül népszerű pap az Emmanuel Közösség tagja, több nyelven beszél, nemzetközi papi kórusban énekel, verseket ír, kiváló fotós, és nagy kedvvel szeli a hullámokat – légyen szó szörfről vagy vitorlásról, wakeboardról –, emellett kiválóan síel, fallabdázik, olykor kosáredzésre jár, és a görkorcsolyától sem válna meg szívesen, de láttam már fazekaskorong fölé hajolva, és az volt az érzésem, megélne az agyagból is. Vagy mondjuk táncosként, mert bámulatos a tánctudása; zsigereiben a muzsika, a mozgás, a temperamentum. Sok kedvence van; a rock and rollt és a salsát nem adná semmiért. s él-hal a szörfért. Hogy segédpüspökként mire jut majd ideje, az főnökével, a Szentlélekkel egyezteti, hiszen online kapcsolatban van az Úrral.

Még kaposfüredi plébánosként egyik beszélgetésünk során megkérdeztem tőle, hogy látja, milyen a jó pap. Így válaszolt:

– Azt vallom, hirdetem: a pap elsősorban legyen normális. Csináljon mindent, amit a hívek csinálnak, s nem bűn. Ebbe belefér az is, hogy a farsangi bálon táncot tanítsak. Lássák, hogy a pap is ember! Ha elfogadják, akkor a szavára is jobban adnak majd. Látniuk kell, hogy velük együtt talicskázom a földet a templomkert rendbetételekor, meg azt is, hogy a diákokkal kerékpártúrára indulok, vagy elviszem a bérmálkozókat vitorlázni, a fotókkal meg igyekszem megmutatni a teremtett világ ezernyi szépségét. Így lehet teljes az életünk.