Megkönnyebbülve lépett ki a számítógépes szaktanteremből a 14 éves Horváth Rajmund. Úgy érezte, hogy sikerült teljesítenie a feladatokat, nem okozott neki nehézséget a képek beillesztése, a dokumentumok beírása. A budapesti fiatal nyolc éve bokszol, a tervei szerint ebben a sportban igyekszik megtalálni a boldogulását felnőttként. A tanulási nehézségei miatt speciális iskolába jár, de később szívesen sajátítaná el a hegesztő vagy az autószerelő szakmát.

A hozzá hasonló fiataloknak ez nem könnyű. A versenyen az enyhe fokban értelmi sérült hatodik és hetedik osztályos diákok vesznek részt. Ugyanazokat a tantárgyakat tanulják a matematikától a földrajzig, csak szűkebb terjedelemben, magyarázta Benczéné Csorba Margit, a Bárczi főigazgatója. A végzett tanulók ugyanúgy középiskolákban tanulnak tovább, mint a többi fiatal. El tudnak végezni olyan szakképzéseket, hogy a vendéglátásban vagy konyhai kisegítőként megállják a helyüket.

Fotó: Lang Róbert

Mások állattenyésztési munkára vagy a szociális ágazatban alapápolásra képesek. Semmivel sem különbözik a versenyük az ép értelmű diákokétől, csak kisebbek a követelmények.

– Nagyobb akarat és pedagógiai odafigyelés szükséges az ilyen tanulókhoz – jegyezte meg a főigazgató. – Közülük is vannak akik könnyebben, mások nehezebben tanulnak. Többnyire nem logikai úton sajátítanak el valamit, hanem memorizálással jutnak ismeretekhez, és ezt meg is tudják tartani az emlékezetükben. A saját területükön ugyanúgy tudnak majd érvényesülni, nyilván nem lesz belőlük jogász vagy orvos, de megállják a helyüket az életben. Ehhez segíti hozzá őket a verseny.

Az autisták külön liga, de ugyanaz a verseny

Az országos tanulmányi versenyen autista gyerekek is indulhattak. Egyes autisták nagyon jól működnek és eligazodnak a digitális világban, belőlük jó informatikusok válhatnak, később akár programokat is készíthetnek. Nekik másképp működik az agyuk, és emiatt a speciális nevelési igényekre van szükség. A verseny végeredményében ugyanúgy beszámított az ő teljesítményük, mint az enyhe fokban értelmi fogyatékos fiataloké. Csoportos és egyéni díjakat is kiosztottak az indulók között. Valamennyi diák nagyon lelkes volt a vetélkedőn, és nagyon izgultak végig a versenyen, éppen úgy, mint az átlagos diákok, és az örömük sem volt kisebb.

Jól szerepelt a somogyvári csapat

Miután a Bárczi iskola tanárai állították össze a feladatokat, ezért a növendékeik nem indulhattak a versenyen, de nem maradt induló nélkül Somogy. A Somogyvári Gyógypedagógiai Intézmény képviselte régiónkat a megmérettetésen. Két hatodikos és két hetedik osztályos tanulójuk áll rajthoz, köztük egy testvérpár. A diákok heteken át készültek, és Kaposvárra elkísérte őket a felkészítő tanáruk, Gyurákovics Ildikó osztályfőnök, aki magyar nyelvet és irodalmat tanított a csapatnak. Az ország minden részéből érkező gyógypedagógusok amellett, hogy együtt izgultak a tanítványaikkal, egy kis kikapcsolódásra is sort kerítettek a két napos rendezvény ideje alatt. Kirándulást szerveztek számukra a somogyi vármegyeszékhelyen, és megtekintették a nevezetességeket.

Fotó: Lang Róbert