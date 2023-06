A keddi tanévzáró ünnepségen hirdettek eredményt. – Meglehetősen sűrű, de annál eredményesebb tanévet zártunk, és megtartottuk az állandó 500 fős tanulólétszámunkat – hangsúlyozta Nagy Tamás igazgató. – Tavaly szeptembertől négy főállású és hat óraadó, összesen tíz új pedagógus csatlakozott intézményünkhöz.

137 nemzetközi, országos, regionális és megyei elismerést kaptak a növendékek. A versenyek mellett 174 alkalommal szerveztek hangversenyeket vagy közreműködtek egyéb kulturális rendezvényen. Az is elhangzott: bázisintézményként négy továbbképzés szervezésével járultak hozzá a regionális tudásmegosztáshoz. Nagy Tamás bejelentette: elnyerték a 2023–2026 közötti időszakra is az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

– A jövő tanév is hasonlóan izgalmas lesz – mondta. – Országos fuvolaversenyt és területi válogatót szervezünk, folytatjuk a Szeretnék neked zenélni találkozónkat és a Dobszerda dunántúli ütőhangszeres találkozót is.

Az Év Tanulója díjat Doma Dominik kapta, aki a Kaposvári Fúvószenekar valamint a szaxofonkvartett tagjaként kitartó zenekari és kamarazenekari munkájáért, s kiváló tanulmányi eredményéért érdemelte ki az elismerést. Az Év Tanára díjat Garamvölgyi Attilának ítélték, aki az idei tanév versenyeredményeiért vívta ki a zeneiskolai tantestület elismerését. Jövőre is nekünk zenélnek, s folytatódik a Dobszerda.