Kenyér Veronika, a lengyeltóti virágbolt tulajdonosa is második alkalommal csatlakozott idén a Virággal egy mosolyért országos akcióhoz. – Száz virágot tettem ki hajnali négy órakor, mielőtt elindultam nyaralni és az volt a célom, hogy a helyi lakosoknak örömet szerezzek – mondta el a virágbolt tulajdonosa. Hozzátette: az akcióban a virágért cserébe egy mosolyt kérnek, amelyet már többen feltöltöttek közösségi oldalára. Érkezett fotó önkormányzati konyhai dolgozóktól, boltosoktól és szociális gondozóktól is. – Nagyon megható volt látni, hogy mennyire örültek a cserepes vagy csokorba kötött virágoknak, jövőre is mindenképpen csatlakozom a kezdeményezéshez – mondta el Kenyér Veronika.