A Fonyódi Turisztikai Egyesület Víz-Föld-Levegő elnevezésű pályázatával csatlakozott az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozathoz.

– A víz, a föld és a levegő mindannyiunk életében központi jelentőségűek, mégis sokszor elfeledkezünk a megőrzésük fontosságáról. E gondolatok köré fonódtak ötleteink, melyből a rendezvénysorozatunk kialakult – mondta Erdei Barnabás alpolgármester. A fonyódi eseménysorozat az Európa Kulturális Fővárosa program 11 járásközpontját összefogó régiós show-ba illeszkedve kiemeli az egyes települések számára legfontosabb értékeket. A Veszprém-Bakony-Balaton régió kulturális központjai más és más egyéniséggel, komoly múltra visszatekintő kulturális arculatukat mutatják meg.

A fonyódi rendezvények évről évre egyre több embert vonzanak a régióba és a városba, ezért a rendezvények arra is kiváló lehetőséget biztosítanak, hogy a környezetvédelemre és a fenntarthatóságra felhívják a figyelmet. Így természetesen a Balaton vízminősége is fontos szerepet kap a Víz-Föld-Levegő programsorozatban.

A sajtótájékoztatón elhangzott, a július elseje a víz napja lesz. Ezért ennek jegyében hirdettek ingyenes koncertet a piactéren, ahol Rúzsa Magdi lép fel. Napközben vízzel kapcsolatos programok várják az érdeklődőket. Lesz interaktív vizes játszótér, rajzverseny és egy valódi vízmintavételen is részt vehetnek az érdeklődők.

– Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, mennyire fontos, hogy megőrizzük a Balaton tisztaságát, és a felnövekvő generáció szemléletét formáljuk, miként tudnak jobban vigyázni rá. Nemzeti kincsünk védelme közös és fontos feladatunk – szögezte le Hidvégi József polgármester.

Együtt a szemléletformálásért!

Fotó: Fonyód Média





Két távon evezhetnek a víz napján

A víz napján rajtol a klasszikus Fonyód és Badacsony közötti Balaton-átevezés.

– A nevezők a legszebb, balatoni panorámát élvezve teljesíthetik a távot Fonyód és Badacsony között – mondta el

, a Balaton-átevezés ötletgazdája. Reggel 9 órakor startol a félmaratoni, 10 órakor pedig a klasszikus táv, a próbázók ezt követően sztárvendégekkel találkozhatnak a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program részeként meghirdetett erőpróbán. A fonyódi nyári programsorozatot a földnap folytatja, amelyet július 21-én és 22-én tartanak. A városvezetésnek kiemelten fontos a fonyódi dombok, sétányok, erdős területek tisztán tartása, ezért erre a napra közösségi, önkéntes szemétszedést hirdetnek a Várhegy és a Sipos-hegy sétányain. De lesz helytörténeti séta is, ahol a bélatelepi villasor izgalmas múltjába avatják be az érdeklődőket.

A régi Balatont, az elmúlt évtizedek hangulatát egy igen különleges plakátkiállítás és a hozzá kapcsolódó közönségtalálkozó eleveníti meg. Ugyanezen a napon veteránautó-kiállítás is lesz a városban. A zene és a szórakozás sem marad el, este fellép majd Tóth Gabi, DJ Dominik, DJ Náksi és a Neoton is.



Levegőnap repülőkkel a kikötőben

A nagyszabású programsorozat harmadik állomása a levegőnap, amelyet augusztus 26-án, szombaton tartanak a Balaton-parti városban. Az eseményen látványos műrepülő-bemutatók idézik meg az 1910-es évek elejét, amikor Lányi Antal elsőként repülte át a Balatont. 1911. augusztus 28-án Badacsonyból indult, és a fonyódi kikötő mellett landolt az a repülő, amelyből elsőként lehetett felülről látni a magyar tengert. Ennek a varázslatos repüléstörténeti napnak és hangulatnak a megidézését Vári Gyula repülő-világbajnok és a Magyar Műrepülő Egyesület tagjai segítik. A bemutató során ejtőernyővel ugranak majd a Balaton hullámaiba, de hidroplán-bemutató is színesíti a programot. A szervezőktől megtudtuk, hogy külön lehetőséget biztosítanak arra, hogy a bátrabb vállalkozók repülhessenek is. Mindezt huszártábor, huszártoborzás és a levegő témaköréhez kapcsolódó interaktív játszóház teszi majd még emlékezetesebbé. A repülőshow után Marót Viki és Nova Kultúr Zenekar zenél a Vigadó téren.

Az érdeklődő egybegyűltek Lányi Antalra a kikötőben található emlékművénél emlékeznek majd koszorúzással.