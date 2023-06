Tőlük nem messze az illatos levendulák között vonult a fel az ország szinte össze mézlovagrendje. Ballér István, Dél-Balatoni Méhész Egyesület elnöke elmondta: második alkalommal szerveztek mézversenyt, tavalyhoz képest harminc mintával több érkezett. - A csaknem hetven mintából nehéz volt kiválasztani a díjnyertes mézet, a fődíjat Bosztonics Péter somogyjádi méhész kapta – tette hozzá Ballér István. - Nagyon siralmas a méhészetek helyzete jelenleg és szerettünk volna egy közös kikapcsolódással enyhíteni a problémát, a baráti beszélgetésekkel mosolyt csalni a méhészek arcára – emelte ki Ballér István. Megjegyezte: egy rovarhotel versenyt is hirdettek gyerekeknek, a különleges alkotásokat díjazták és kiállították a rendezvényen.



Az árnyas fák mellett egy tábor is felépült, ahol még lovagi rohamsisakot is fel lehetett próbálni. A Máré Várban állomásozó Compagnie d'Noir Hagyományőrző Egyesület magyar és horvát zsoldosai a 14. századi katonai hagyományokat mutatták be. - Középkori ételeket ránk marad receptúra és ősi fűszerek hozzáadásával készítjük el, fő célunk, hogy a korszak viseletét, kultúráját korhűen mutassuk be országszerte – mondta el Fekete Benjamin, az egyesület elnöke. A Roxinház Lúdas Matyi előadását követően, táncház, majd az Ismerős Arcok koncertjén szórakozhattak az érdeklődők.