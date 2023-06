– A kaposvári járási általános és középiskolákban tanuló, integrált nevelés-oktatásban részt vevő gyerekeknek vehettek részt a pályázaton. Meseillusztráció, szépírás és szövegírás kategóriában hirdettük meg. 257 diák jelentkezett rá, nagyon meglepődtünk, hogy ilyen sokan jelentkeztek – mondta Benczéné Csorba Margit, az intézmény főigazgatója a díjkiosztón. A sajátos nevelési igényű gyerekek számára meghirdetett pályázaton többségében diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás tanulók vettek részt a járás 23 intézményéből. Az ötlet Pékné Sinkó Csenge utazó gyógypedagógustól származik.

– A pályázat témaköre a különlegességről és az elfogadásról szólt. A cél, hogy azok a gyerekek is megmutathassák magukat, akik az iskolai tanulmányaik során, olvasás, írás nehezebben haladnak, több időre van szükségük, vagy többlet megsegítést igényelnek, most legyen egy lehetőség, amelyben kifejezetten ők lehetnek érintettek. Pozitív megerősítésnek szánjuk nekik a pályázatot. A rajzok egy kiállításon kaptak helyet, de azon gondolkodunk, – mondta az ötletgazda. A város valamennyi általános iskolája részt vett a pályázatban, és s középiskolások is szép számban jelentkeztek.

Matesz Zsolt a taszári Fésüs Éva Általános Iskolából érkezett, szépírásban és rajzolásban is arany minősítést szerzett.

– Két megvét rajzoltam le, ahogy az egyik eszi a másik málnáját, nem volt nehéz – mondta Zsolt.

Ferkodics Richárd Olivér a meseillusztrációban és a fogalmazásban remekelt.

– A másságról írtam, arról, hogy mindenki másmilyen, a rajzolásnál pedig egy törött lábú kisfiú és egy kutyus találkozását illusztráltam – mesélte a kisfiú a díjkiosztó után.