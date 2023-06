A Komáromi Ferenc emlékversenyre, amely a Somogyi borászok és hobbiborászok borversenye, 103 minta érkezett. A Komáromi család hagyományőrzését a Somogyi Hírlap és a sonline.hu is támogatja. A díjátadón az is elhangzott: a Klotz Péter polgármester vezette település az újszerű közösségépítési elképzeléseket sikerre vivő teremtő közösség, amelynek számos rendezvénye, eseménye a szőlőhöz és a borhoz is kapcsolódik. A borversenyen 51 fehér, 11 rozé és 35 vörös bor méretkezett meg, s ezekhez csatlakozott 2 gyöngyöző rozé, 1 rozépezsgő és 3 pezsgő.