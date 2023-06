Karádon vert tanyát a siófoki cserkészcsapat, Várdai Levente a VI. Dél-Dunántúli cserkészkerület elnöke lapunknak elmondta: a táborozási szezon a legfontosabb időszak a cserkészévben. A heti gyűléseken, túrákon egész évben erre a megmérettetésre készültek a gyerekek. Ekkor gyakorlatban is kipróbálják a fiatalok a sátorállítást, az erdei életben szükséges csomók használatát. Mint megtudtuk, idén a VI. cserkészkerületben csaknem két tucat tábor szerveződik, ahol több mint 1100 gyereknek nyújtanak életre szóló élményeket és közösséget a fák lombjai alatt. A dél-dunántúli régióban megvalósuló programokat önkéntesen szervezik a cserkészek, a lehető legolcsóbb részvételi díjjal. Teszik ezt azért is, mert számos hátrányos helyzetű és nagycsaládból érkező gyermekkel foglalkoznak.

Többnyire 10 napos nomád erdei táborokat szerveznek a csapatok. Az alsós kiscserkészeknek 4 napos „tanyázásokat” tartanak, kulcsosházakban. Az idősebbek már itt is sátorban alszanak, így készülve az igazi cserkésztáborra, amelyben kiemelt szerepet kap a lelki élet. Minden reggelt imával kezdenek és zárnak. A fakultatív reggeli áhítatokon taizé énekek csendülnek fel gitárkísérettel. Vasárnaponként pedig tábori istentisztelet várja a fiatalokat.

A résztvevők egy-két napos túrára elhagyják a tábor területét, és bejárják a környéket, sokfelé találkozhatnak velük a somogyiak.