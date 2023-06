Mosolygós arcok, koncentráló szemek, a kezek pedig egyfolytában járnak. Sokan évről évre visszatérő vendégek a kaposvári Ruczek Zsófia kézművestáborában. A rajz- és vizuálisművészet-tanár üveg- és textilműves tudomány rejtelmeibe is bevezeti a lurkókat. Tizenöt éve minden nyáron megszervezi a táborát. – A siker titka a vidámság és az alkotás. S persze mindent hazavihetnek, ami itt készül – mondta Ruczek Zsófia táborvezető.

Szövéssel indult az idei első kézművestábor. – Első osztályos korom óta minden nyáron itt vagyok – mondta Orbán-Jó Nóra, aki ősszel nyolcadikos lesz. – Én vagyok itt a legidősebb, nekem alig kell már segíteni. Gyakran kapok nehezebb feladatokat. Nagyon szeretek batikolni, mert azt már egyedül is tudom csinálni, de szőni is szeretek. Most egy képet szövök éppen – mutatta alkotását. A következő feladata egy agyagtál elkészítése lesz.

– Kistáska készül most, a lányoknak ez nagyon tetszik. Utána agyagozunk majd, olyankor szó szerint úszunk az agyagban. Nemezelünk is, ami tökéletes a nyári hőségben, mert kicsit lehűti a gyerekeket. Batikolunk is, szóval csupa izgalmas kézműves dolgot készítünk – sorolta a táborvezető. Azt is elmondta: egyre több a fiú is a táborban. Nekik is jól megy a szövés.

– Egy kis táskát készítek, ebben fogom tartani a játékaimat – mutatta a szövőkereten a színpompás alkotást Cseh Kevin. A nagymamája hozta el a táborba. A kisfiúnak nagyon tetszik a gyöngyfűzés is, már készített is egy karkötőt.

Szabó Helka táskát tervezett a kék-fehér csíkos szövött kelméből.

– Bár nem az én ötletem volt, de nagyon tetszik a színösszeállítása. Tavaly, tavalyelőtt is próbálkoztam már a szövéssel és nagyon tetszett, mert bármit lehet belőle készíteni – mondta Helka. Azt is elárulta, hogy legjobban a batikolást várja a kézművestáborban, mert izgalmasnak tartja, amikor kiderül, milyen mintája lesz, és hogyan folynak össze a színek.

– Nekem az agyagozás tetszik – mondta Horváth Zétény, aki szintén visszatérő táborozó.– Ez lett a kedvencem, mert bármit el tudok készíteni agyagból. Idén úgy tervezem, hogy egy tálat készítek majd – mondta.



Fotó: Lang Róbert