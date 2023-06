A rendezvény annak apropóján jött létre, hogy a horvátok tíz éve történt EU-s csatlakozásával a bázisokat is felszámolták. A bezárás után csak néhányan maradtak pénzügyőrök, páran nyugdíjba mentek, többségük azonban a civil életet választotta. Mindezekről a jó hangulatú összejövetelen is szó esett, ugyanakkor a beszámolók szinte mindegyike a jó munkahelyi légkört, a remek munkatársi kapcsolatokat emelte ki, amelynek a megteremtésében a gyékényesi hivatal utolsó parancsnoka, Dömötörfyné Sikter Éva rendőr alezredes érdemeit méltatták. A találkozót is megszervező alezredes szerint ritkaság, hogy a volt kollégák ennyi év után is kíváncsiak egymásra.

– Mindig jóleső érzés egy női vezetőnek, ha szép sikerekről és nagyszerű kollégákról emlékezhet meg – mondta. – Munkánk során többször derítettünk fel nagyobb tételű hamis árut a belépő vasúti teherforgalomban, de a jövedéki terméket érintő nagy cigarettafogásaink is voltak.

Az elhangzottakat az akkor még megyei felettesük, a jelenleg NAV bűnügyi főigazgató, Domokos Ferenc pénzügyőr ezredes is megerősítette. – A 43 fős állomány nagy tudású szakemberekből állt, remek közösséget alkotva – emelte ki.

Elfogadta a meghívást Demeter Tamás pénzügyőr dandártábornok, a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese is, aki abban az időben határrendészeti vezetőként ellenőrizni és nemzetközi tárgyaláson járt Gyékényesen és Berzencén. – Jó volt megtapasztalni, hogy tíz év után is volt igényük a kollégáknak a találkozásra, megmutatva, milyen kiváló közösséget alkottak akkor és most is. Ez feltétele az eredményes munkának, a közös sikereknek – mondta.