– Vittek teljes ládával tizenhárom kilót, de sokan várják, hogy olcsóbb legyen a kajszi – mondta az árus. A kaposújlaki Hudi Józsefné igazi különlegességet kínált a vevőknek.

– Ez nem feketeribizli, hanem josta. Az egres és a feketeribizli ötvözéséből született. Nem sokan ismerik, rá is szoktak csodálkozni, hogy mi ez, pedig tele van vitaminnal – mondta Hudi Józsefné. A josta mellett az egres is jól megfért az asztalán. Málnát is találtunk, igazi nagy szeműt, Segesdről hozták, 3200 forintért adták kilóját. A nyár slágere, a dinnye is teret nyert már magának a zöldségespultokon, néhányan kóstolót is kaptak a félbe vágott finomságból.

– Egyelőre extra jó olasz dinnyéink vannak. Már sokan keresik, de ami igazán megy, az a kajszi, az őszibarack, a sárgadinnye és a kukorica és viszik befőzni s meggyet, cseresznyét – sorolta a magyar portékát Polotár Balázs, miközben egy dinnyét felezett el. A háziasszonyoknak nem kell sokat gondolkodniuk azon, hogy mit főzzenek a felhozatalból. Beindult a gyümölcsleves szezon.

– Ez itt a legelső szilva, sokan viszik enni, és gombócba is nagyon finom – kínálta Kesztyűs Bernadett.