Rövid áramkimaradások okoznak problémát a Balatonnál, az áramszolgáltató munkatársai rendkívüli hálózatbejáráson keresik a hiba forrását.

– Balatonföldváron és környékén rövid, néhány másodperces, villanásszerű áramkimaradásokat, illetve három perc alatti rövid áramszüneteket érzékelhettek ügyfeleink az elmúlt két hétben – tájékoztatott Varga Ivett, az E.ON szóvivője. – A jelenség hátterében az automatikus zárlatvédelmi rendszer működése áll, amely a hosszabb áramszünetek megelőzését célozza. Az automatikus védelmi rendszer célja, hogy amikor zárlatot vagy túlfeszültséget érzékel, azonnal működésbe lépve reagáljon. Emberi közreműködés nélkül azonnal helyreállítja így az áramszolgáltatás zavartalanságát. Ilyen mikro áramszüneteket jellemzően villámláskor vagy erősen szeles időben érzékelhet a lakosság, a leggyakrabban a vezetékek biztonsági övezetén belülre nyúló növényzet állhat a jelenség hátterében.

Varga Ivettől azt is megtudtuk: ilyen esetben rendkívüli hálózatbejárás keretében keresik meg szakembereik a hiba forrását, s most is ez történik. A bejárás során a hálózatuk egy szőlőhegyi területén keresztülhaladó szakaszán kúszónövénnyel erősen benőtt részt találtak, ezt eltávolították, ezzel a jelenségek száma csökkent. A hálózatbejárást azonban folytatják, amíg a több tíz kilométeres hálózatszakaszt teljeskörűen ellenőrzik, a fennmaradó védelmi működéseket kiváltó külső behatást felderítik.

A szóvivő azt mondta: ezek az esetek is felhívják a figyelmet a gallyazás elvégzésének fontosságára. Fontos, hogy a vezetékek közelében lévő növényzetet az ingatlantulajdonosoknak – önkormányzatoknak vagy magánszemélyeknek – kell rendszeresen gondozniuk.