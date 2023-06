A napokban számos termék és áruféleség ára akciós lett országszerte, így Somogyban is. Az infláció rémét az akciós árakkal próbáljuk meg elriasztani közelünkből, és bízunk benne, hogy végleges a siker. Ugyanakkor az árak hirtelen emelkedése olyan területeken is károkat okozott, amire talán első pillanatban nem is gondoltunk volna. Az árcunaminak az egyik legnagyobb vesztese maga az egészség.

Régóta kardoskodok az egészséges étkezés mellett, támogatva azt az egyáltalán nem elhanyagolható trendet, miszerint a helyes táplálkozás alapja három pilléren nyugszik: fogyasszunk minél több helyit, szezonálisat és természeteset.

Ugyanakkor mára éppen ez a három tényező vált minden eddiginél drágábbá. A nagyipari termelés olcsóbban etet meg tömegeket, a mennyiség könnyedén győz a minőséggel szemben.

Az őstermelő a minőségi, kisszériás termékekkel léphet csak a piacra, melyeket egyediségük tesz különlegessé. Bele kell számolnia minden költségét, és akciózni is csak akkor tud, ha valamiből enged. Mondjuk nem számolja bele a tudását vagy az előállításba ölt idejét. Nekünk rövid távon ez nagyon jó, de hosszú távon nagyon fogjuk sajnálni, hogy egyiket-másikat nem fizettük ki. Jól fontoljuk meg, hogy mit teszünk. Gondolkodjunk hosszú távon, és lehetőség szerint ne hagyjuk, hogy a mennyiség győzzön a minőség felett. Ha másért nem, az egészségünk érdekében.