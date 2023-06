A gyerekek kirándultak, vetélkedtek, a bátrabbak pedig meg is mártóztak a kellemes hőmérsékletű vízben. Fürdőruha helyett azonban farmerban, rövidnadrágban és pólóban ugrottak be a tóba. A tanév végi kellemes meleg időt a kaposvári oktatási intézmények mellett, a vidéki iskolák is kihasználtak. Többen az osztálykirándulásukat töltötték Kaposváron, ezért döntöttek úgy, hogy megismerkednek a desedai környezettel.

Kovács Márió a Lia büfé üzletvezetője megkeresésünkre elmondta, tapasztalata szerint évről évre egyre több iskola és óvoda választja kirándulási helynek a Desedát. – Bőven adott munkát a szerdai nap is – mondta az üzletvezető. – Szinte megállás nélkül szolgáltuk ki a vendégeket. Azt vettük észre, hogy a gyerekek nagyon türelmesek voltak, és mindenki kivárta amíg rá kerül a sor – tette hozzá Kovács Márió.