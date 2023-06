A keményvonalas szörpkészítők már megkezdték az idei bodza szüretelését és palackokba zárták a nyárelő illatozó kedvencét. Sokan vásárolják már a piacokon, termelőknél az illatozó epret, amelyről már mi is többször írtunk.

De ebben a hónapban érik, az egres, a málna, a ribizli és az áfonya is. Akik imádják a lédús vitaminforrásokat, azoknak jó hírünk van júniusban már illatozó sárgadinnyét is beszerezhetünk. Ebben a hónapban érik a cseresznye, a sárgabarack és a meggy is, de aki időben elvetette az már szüretelhet zöldborsót is. Ahol nem mosta el az eső, ott a burgonya is lassan beérik, valamint a cukkini, a fejes káposzta, a főzőtök, karalábé, karfiol, póréhagyma, rebarbara, sóska, spenót és a spárga.

Júniusi idényzöldség a rebarbara, a szárzeller, az uborka és az újhagyma is.