Ilyenkor nagy a kísértés, hogy olyan trükköket is kipróbáljunk, amelyek elsőre jó ötletnek tűnhetnek, de végül hatástalanok, veszélyesek vagy egyenesen károsak lehetnek otthonunkra és egészségünkre is. Bár ezek a DIY megoldások népszerűek lehetnek az internetes körökben, helyettük érdemes biztonságos és hatékony megoldásokat választani, és ezekkel garantálni, hogy otthonod kellemesebb hellyé váljon a legforróbb nyári napokon is. Az alábbi trükkökkel csak fölöslegesen izzasztanád magadat!

1. Fagyasztott törölközők

A beáztatott törülközők lefagyasztásával, majd nyakba vagy testre tételével sokan próbálkoztak már, mint hűtési módszerrel. Ez a módszer átmenetileg valóban lehűthet a nyár legmelegebb napjain, de valójában sokkal több veszéllyel jár, mint amennyi előnye van. Egyrészt a törölközők hamar felmelegszenek és így hatástalanná válnak, másrészt viselésük kényelmetlen, bőrirritációt vagy fagyási sérülést okozhatnak. Az olvadó víz csúszásveszélyt, valamint esetlegesen a körülöttünk lévő elektromos tárgyak meghibásodását eredményezheti. Ne dőlj be ennek a rossz trükknek, hűtsd le inkább magadat anélkül, hogy veszélyeztetnéd a biztonságod vagy kényelmedet!

2. Jeges gyerekmedence

Akármilyen csábítóan hangzik is, hogy belemerülj egy jeges vízzel teli gyerekmedencébe, amikor úgy érzed, az egész tested túlhevült, jobb, ha ellenállsz ennek a kísértésnek. Bár rövid ideig enyhülést hozhat, ez a trükk nem praktikus hosszabb távon, és a vízhőmérsékletre is gondosan figyelni kell, hogy elkerüljük a kihűlés veszélyét. Egy másik kockázati tényező, amivel számolnod kell, az a csúszásveszély, ráadásul egy beltéri medence súlya az otthonod szerkezetére is káros lehet. Nem érdemes kockáztatni, maradj inkább a biztonságos megoldásoknál!

3. Fagyasztó trükk

A nyári hőségben néha úgy tűnhet, hogy az egyetlen megoldás az, ha a hűtőbe költözöl - vagy legalábbis megállsz a nyitott hűtőajtó előtt, hogy felfrissítsd magad. Lehet, hogy ez némi enyhülést nyújt, de sajnos hosszabb távon egyáltalán nem praktikus, és jelentősen megemeli az energiafogyasztást, ami a villanyszámládon is látszani fog. Ez a trükk nemcsak hatástalan, hanem pazarló és kényelmetlen is. Ne vesztegesd rá az energiát és a pénzt, hűtsd le magadat anélkül, hogy a pénztárcád látná kárát!

4. Hűsítő pára

Az interneten az egyik leggyakrabban ajánlott trükk az, hogy a ventilátor elé helyezett jég segítségével hozz létre hűvös párát az otthonodban. Bár átmenetileg ez is enyhülést hozhat, nem praktikus hosszabb távon, és nagyobb terekben lehet, hogy nem is hatékony. Ráadásul a jeget gyakran cserélni kell, és a hűs páragyorsan lecsapódik, ami sok bosszúságot okozhat. Emellett a magas páratartalom penészedéshez, vízkárokhoz és csúszásveszélyhez vezethet. És akkor még nem beszéltünk a potenciális tűzveszélyről az elektromos alkatrészekbe kerülő víz vagy a ventilátor túlmelegededése miatt. Bár elsőre kellemes ötletnek tűnhet, ne veszélyeztesd a biztonságodat ezzel a rossz praktikával!

5. Nedves lepedő használata függönyként

Azon gondolkodsz, hogy nedves lepedőt akasztasz fel az ablakod vagy ajtód elé, hogy lehűtsd magad ezen a nyáron? Gondold át még egyszer! Bármennyire tűnik is elsőre jó ötletnek, ez a praktika valójában több bajt hoz, mint hasznot. A nedves lepedő vízkárokhoz és penészedéshez vezethet a falakon és a padlón, valamint biztonsági kockázatot jelenthet, ha érintkezik az elektromos aljzatokkal vagy készülékekkel. Emellett jelentőseb megemelheti a páratartamot is. Jobb nem kockáztatni vele!

Mit tegyél inkább?

Hőségriadó idején kihívást jelenthet, hogy otthonod hűsítő oázis maradjon: a túlmelegedés megelőzése kulcsfontosságú része ennek a folyamatnak.

forrás: VELUX