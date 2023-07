Nemrég tért haza Törökországból Mátrai Márta kaposvári országgyűlési képviselő, a parlament háznagyasszonya. A politikus egy hetet volt családjával a két kontinensen elhelyezkedő országban. A nyári szabadság többi részét a Balatonnál és Kaposváron tölti majd el. – Örülök annak, amikor itthon lehetek a szeretteimmel – mondta. – A hobbinak is élni akarok egy kicsit. A kertemet, a növényeimet és a fáimat szeretném rendbe tenni, és ha időm engedi, akkor olvasok, zenét hallgatok – tette hozzá a háznagyasszony.

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője kizárólag a Balatonnál nyaral. – A családommal leszek Siófokon, és amikor csak tehetem, akkor a fiammal elmegyek úszni – mondta. – Én sem úszok rosszul, de már sokkal jobban mozog a vízben. Ez köszönhető annak, hogy jó képzést kapott a kaposvári uszodában – emelte ki Gelencsér Attila. A politikus arról is beszélt, nagyon érdekli a közgazdaságtan, ezért szeretné elolvasni György László Egyensúlyteremtés könyvét, és megnézni a moziban az Oppenheimer című filmet.

Witzmann Mihály Siófok és térségének kormánypárti képviselője mozgalmas nyár elé néz. A hétvégén kilátogat a Forma–1-es Magyar Nagydíjra, és pár napra Horvátországba is elutazik. – Természetesen a Balaton és a zenélés is része a szabadságnak – hangsúlyozta. – Húsz év után újra elkezdtem szólógitározni. A Danger elnevezésű zenekarunkkal több fellépésünk is lesz a következő hetekben. Július 29-én a balatonlellei szabadtéri színpadon játszunk majd – mondta Witzmann Mihály.

Marcali és térségének országgyűlési képviselője, Móring József Attila belföldön és külföldön, gyerekekkel és nélkülük is nyaral majd. – Viszonylag kevés időm van év közben olvasni, ezért igyekszem a könyveket is forgatni – mondta. – Pap Éva írónő három regényét akarom elolvasni. A kötetek a balkáni világról szólnak, ami nagyon izgalmas, és szeretem is – tette hozzá a politikus.

Szászfalvi László, Barcs és térségének országgyűlési képviselője érdeklődésünkre elmondta, a többi képviselőhöz hasonlóan munkával is telik a nyár, de azért a pihenésre is jut idő.

– Néhány napot már voltam a Balatonon, de még szeretnék elmenni a feleségemmel Horvátországba és a nyár végén Erdélybe is – mesélt a vakációs programról a politikus. Szászfalvi László hozzátette, szeptember közepén lesz majd egy frakcióülésük, és utána kezdődik el a parlamenti ülésszak.

A történelmi regényekért rajong, szívesen olvas Hunyadiról

Ander Balázs országgyűlési képviselő is dolgozik a nyáron, de azért jut ideje a pihenésre is. A barcsi jobbikos képviselő egy hetet tölt majd el a Balatonnál a családjával. – A gyerekekkel együtt megyünk nyaralni, ezért a déli partot választottuk – mondta a politikus. – Amikor a feleségemmel romantikus hétvégét töltünk el a Balatonnál, akkor az északi oldalra szoktuk menni. A hobbimnak is szeretnék élni a nyáron. Mániákus könyvgyűjtő és olvasó vagyok. Az elmúlt években több száz könyv halmozódott fel az otthonomban, ezért nehéz választani, hogy melyiknek álljak neki. A történelmi regények nagyon érdekelnek, főleg Bán Mór Hunyadi-sorozata – tette hozzá Ander Balázs.