A szakértő ugyanakkor elmondta azt is, hogy nem tekinthető extrém állapotnak, ha 30 fok környékén van a víz hőmérséklet.

– Alapvetően a Balaton egy sekély tó, az átlagos mélysége három méter körül van, így igazából nem tekinthető extrém állapotnak, ha 30 fok környékén van a vízhőmérséklete – nyilatkozta a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, Takács Péter, hozzátéve, hogy ez már régebben is előfordult. Azonban ahogy melegszik a klíma, úgy a Kárpát-medence hőmérséklete is növekszik – mutatott rá a kutató.

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy a tartós, rendkívüli meleg időjárás hatására a Balatonban felgyorsulnak a benne zajló folyamatok, így például a mikrobiális tevékenység. Az, hogy gyorsabb lesz a tápanyagok mobilizálása, már meg is látszik a vízen. Ilyenkor gyakoribbak a vízvirágzások, és a haltetemek bomlása is sokkal gyorsabban megy végbe a melegebb vizekben. Ehhez még társul az is, hogy alacsonyabbá válik az oxigénszint, mivel a melegebb vízben kevesebb oxigén tud fizikailag oldódni.