– Több szakmabeli szervezettel közösen összeállítottunk a kormánynak egy olyan ajánlást, mit kellene tenni annak érdekében, hogy a tavaszi fagykárok csökkenjenek – mondta Mártonffy Béla.

– Nemcsak fagyvédelmi berendezésekre lenne szükség, hanem egy olyan rendszerre, ami biztonságot ad a termelőnek. A külföldről behozott és az itthon előállított fajtákat ki kellene próbálni, azért, hogy megtudjuk milyen technológiát igényelnek, majd azt biztonságosan ajánlani a gazdáknak. A termőhelyi katasztert pedig be kellene vezetni, hogy a gyümölcsfélék a megfelelő termőhelyre kerüljenek – tette hozzá a NAK kertészeti osztályának elnöke.

Duplaáron adják el kilóját

Tömösváry Máté, a Balaton Ker-Tész Szövetkezet elnöke a konferencián elmondta, jelenleg 160 termelővel állnak kapcsolatban, akik nagyjából mintegy 2500 hektáron gazdálkodnak, ennek 20 százaléka kajszibarack ültetvény.

– Tavaly nagyon jó volt a termés, idén azonban örülünk annak, ha a harmadát értékesíteni tudjuk – emelte ki Tömösváry Máté. – A somogyi gazdálkodóink 1500 tonna barackot termeltek az elmúlt évben, most jó eredménynek számít majd az 500-600 is. Emiatt az árak is jelentősen emelkednek. Tavaly a kilónkénti 300-400 forintos árat is félve mondtuk ki, idén azonban a 800-1000 forint közötti összeg „elfogadhatónak” mondható. A somogyi barackból nem csak belföldre, hanem több külföldi országba is jut majd. A kiviteli árak megegyeznek a hazaival – mondta a Balaton Ker-Tész Szövetkezet elnöke.

Az előadások után az érdeklődők meglátogattak egy somogytúri ültetvényt, ahol megkóstolhatták azt a kajszi ízű fagylaltot, mely az ott megérett gyümölcsből készült.