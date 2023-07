A nyugdíjas ápolónő egy szinte elfelejtett hobbinak hódol, amit még az általános iskolában sajátított el.

Este meglocsolja a kertjét, de nyár derekán reggel általában már fél hatkor felébred a 77 éves asszony. Hamar kézbe veszi a horgolótűt, különösen, amikor a nagy meleg miatt nem tanácsos elhagyni a házat. A délelőtti órákra már a második horgolással végez.

– Jó érzés, amikor eljut valameddig az ember, és már nem teszi le, hanem inkább befejezi a formálódó mintát – mutatta Novák Istvánné. – Sajnos ma már költséges időtöltés lett ez, mert én még emlékszem azokra az időkre, amikor 60-80 forint volt egy gombolyag fonal, ami most 980 forintba kerül, és sokszor háromfajta fonal is kell több színben a munkához.

Szerencsére kap fonalat a táncostársaitól, hiszen a Korona nyugdíjas-tánccsoport tagja. Régi pulóvereket fejt fel, ezért a fél lakás tele van fonallal, dobozokkal. Üvegeket, dísztárgyakat burkol be a horgolással, már 30 műve sorakozik a házban. Amikor Szentlászlón kirándult, a csuhémúzeumban azt tanácsolták neki, hogy állítsa ki az alkotásait, de a kaposújlaki művelődési ház vezetőjétől is biztatást kapott.

Anikó néni még általános iskolás korában tanulta a horgolást, a kaposvári Berzsenyi-iskolában. Most a volt kollégáinak csinált telefontartót, és aki jót tett vele, meglepi egy kis horgolással.

Az idős asszony korábban ápolónő volt a MÁV-diákotthonban. Egészségügyi szakiskolába járt, de az öccse és a szülei is a vasútnál dolgoztak, így adott volt, hogy a MÁV-nál helyezkedjen el. 1967-ben nyílt a Máv-kórház Szolnokon, ahol az első ápolók egyike volt, de túl távol érezte magát Somogytól, ezért hazaköltözött előbb Kaposmérőbe, majd Kaposújlakra.

Novák Istvánné kedden és csütörtökön táncórán vesz részt, többnyire az Agórában, de idős kora ellenére még a vasúton is dolgozik, minden szerdán délelőtt. Szombaton sem pihen, nyugdíjas társaival táncolnak és énekelnek a különböző rendezvényeken, a szóládi fesztiválon a Csárdáskirálynővel léptek fel.



Fotó: Lang R.