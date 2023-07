A legnagyobb pusztítás Marócsán volt, ahol az ingatlanok 70 százaléka lakhatatlanná vált. A jégverés alig fél órán át tombolt, de szinte az összes házban a nyugatra néző ablakok és redőnyök betörtek, az autók megrongálódtak, a tetőkön a cserepek összetörtek a pingponglabda nagyságú jégtömböktől. A kárelhárítás azonnal megkezdődött, leszedték a törött cserepeket és ideiglenesen fóliával takarták be a tetőket.

Szombaton Marócsára sietett egy önkéntesekből álló kadarkúti mentőcsapat is, a munkájukról Karsai József, Kadarkút polgármestere számolt be a közösségi oldalán. A kadarkútiak részt vettek a kárelhárításban, hiszen bennük még élénken él a 2021 júniusi jégverés emléke, amikor náluk 303 épület sérült meg, és a kadarkúti családok 40 százalékát érte kár. Az épületeik tetőszerkezeteit azután 500 önkéntes munkájával sikerült gyorsan letakarni, erre emlékezve nyújtottak hasonló segítséget a kadarkútiak most Marócsán.