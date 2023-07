– Sajnos mára csak a kolostor romjai lelhetők fel, de azon dolgozunk, hogy egy turisztikai attrakciót alakíthassunk ki a területen – mondta Mórocz Viktor. – Erről szólt a csütörtöki kerekasztal beszélgetés is, ahol turisztikai szakemberek, politikusok és a pálos rend képviselői is jelen voltak. Fontos közösen gondolkodnunk és tennünk azért, hogy a Balatonszemeshez köthető, de mindannyiunknak közös kincse ne a feledés homályába kerüljön, hanem ebből a térség profitálhasson. Jövőbeli terveink között szerepel az, hogy a kolostor alapfalát rekonstruáljuk. Ha ez elkészül, akkor fizikálisan is körbejárható lesz az épület. A romoktól gyönyörű a panoráma, ezért szeretnénk majd egy kilátót építeni és egy pálos múzeumot is létrehozni – tette hozzá a balatonszemesi pálos-örökség projektvezetője – tette hozzá az alpolgármester.

Mórocz Viktor arról is beszélt, a szemesi kolostor, mely közel van Szóládhoz, Telekihez, Viszhez és Rádpusztához is, egy zarándok és kereskedelmi út mellé épült. A feltárásakor velencei kristály, arany dukát és más luxustermék is előkerült.