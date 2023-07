– Széchényi Ferencnek nagyon tetszett Somogyvár, és Lajos már ide akart települni – idézte fel a történelmi családfát. – Úgy volt, hogy Lajos gyerekei közül Imre kapja örökségül Somogyvárt, de testvériesen megosztoztak fivérével, Dénessel. Dénes építette a kastélyt.

A rendezvényen felcsendültek a Széchényi család tagjai által komponált zenék is. A somogyvári Széchényi nap meghívott vendége volt Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, és Lewalt-Jezierski Zoltán, az Országos Széchényi-könyvtár kabinetvezetője, valamint Németh Julianna, a Somogyiak Baráti Körének elnöke, és Ari Ilona, a Magyar Családtörténet-kutató Egyesület elnöke is. Gyurákovics László a megemlékezésen elmondta, hogy egy Széchényi-szobor felállítását is tervezik Somogyváron.

Somogy ötödét vették birtokba a Széchényiek

A család felemelkedése Szabó Györggyel vette kezdetét, aki Szécsényből jött, innen kapta a család az előnevet. György elég későn, 42 éves korában lett pap, de utána gyorsan emelkedett a ranglétrán, amíg elnyerte az esztergomi érseki címet. A török kiűzése után Somogy elnéptelenedett, Somogyváron mindössze öt lakott porta maradt. 1677-ben Széchényi-Szabó György vette birtokba Somogyvárt, és vele a vármegye ötödének megfelelő nagyságú területet. A somogyvári kastély 1947-ig volt a főúri család birtokában, amikor államosították, Széchényi Ilona pedig elhagyta az országot.