Kanizsai Melinda szerint a mai társadalomnak hatalmas szüksége van a terápiára. Ezt jelzi, hogy túlterhelt az ellátórendszer, s a magánellátásra is nagy szükség van.

– Ennek ezeregy oka van – mondta lapunknak a pécsi szakember. – A fiataloknál most azt látjuk, hogy a covid utóhatásai nagyon érezhetőek. Izolálódtak, nem találják a helyüket a világban. S ez sok felnőttnél is alapvetően így van, nincsenek társas kapcsolataik, bezárkózott egy kicsit világ.

Azt mondta: orvosként is rendkívül hatékony eszköznek tartja a művészetterápiát. Maga is képzett zeneterapeuta, ebben a minőségben dolgozik a pécsi pszichiátriai klinikán. – A művészetterápia remek eszköz arra, hogy amit szavakkal nem tudunk elmondani, azt a hangszerek, a zene, a rajz, a mozgás segítségével kifejezhessük – mondta. – A zeneterápia minden korosztálynál alkalmazható, én is foglalkozom fiatalokkal és felnőttekkel egyaránt. A gyermekpszichiátriai osztályon kívül – ahol 18 éves korig vannak fiatalok – felnőtt pszichiátrián is dolgozom. Ez azt jelenti, hogy minden korosztályból jelentkeznek művészetterápiára.

Kérdésünkre, miszerint terápiás szempontból lehet-e rangsorolni a művészeti ágakat – hiszen van, akinek a zenéhez, másnak a szobrászkodáshoz vagy a rajzhoz van több adottsága – , azt válaszolta: maga az alkotás folyamata a lényeg. – Minden ember számára vannak olyan preferenciák, hogy mi az, amiben otthonosabban mozog. Azonban semmilyen előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy bármelyik művészetterápiás ágban kiteljesedjünk.

– A művészetterápia itthon még nem eléggé elterjedt módszer, aminek részben finanszírozási okai is vannak, de remélhetően idővel eljut a megfelelő intézményekbe – emelte ki. – Magyarországon több helyen van már képzés, így Budapesten és Pécsen is, s egyre több frissen végzett képzőművész, zene- és táncterapeuta van az országban. Van utánpótlás, s remélhetően lesz is. Akiket én tanítok, nagyon lelkesek: ez egy posztgraduális képzés, tehát már van diplomájuk, s önszántukból jelentkeztek. Úgy látom, hogy egyre több pszichológus, pedagógus, orvos végzi el ezt a képzést, s nyilván azért, hogy kibővítsék a palettájukat, amivel dolgozni tudnak. S ez nagyon jó lehetőség.



