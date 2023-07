– Ha ezek a falak mesélni tudnának! – sóhajtott fel egyikük, hiszen farsangi bálok, szüreti mulatságok, lakodalmak színhelye volt a dobogós nagyterem, ahol helyiek által előadott népszínműveknek tapsolt egykor a publikum, vándormozis vetítette a filmeket, és egy-egy szerelem kezdetét is jelentette a hangszóróból felbúgó, egymáshoz simulós, andalító muzsika…

Soós Attiláné Csordás Máriának régi álma volt e találkozó megszervezése, hiszen már búcsút sem tartanak a faluban, régen lakat került az iskolára, a vegyesboltra, a kocsmára. Az érzéseket, a kötődéseket azonban nem lehet kulcsra zárni. Ezért lehetett oly felemelő e néhány órás együttlét, mely során mindenkiben újraéledt a gyermeki lélek, s a tétovaság helyett a találkozás öröme diadalmaskodott, amely statisztikailag nem mérhető.

– Legkedvesebb lánykori barátnőmmel 50 év után találkoztam újra – mondta a nagymamakorú asszony, miközben megpróbálták nagyító alá venni a tovasuhant évtizedeket. Fényképalbumok sora, kinagyított esküvői csoportkép járt körbe, hogy ki-ki felfedezze rajta rég látott iskolatársát vagy már elhunyt szeretteit. Sokan a falu határában lévő temetőben kezdték a délutánt, s meglepődve tapasztalták, hogy lábszárközépig ér a fű, pedig foglalkoztat közmunkást az önkormányzat.

Diviánszki, Toplak, Bertalan, Csalos, Kovács, Felső, Filotás, Török, Szabó, Ander, Bene, Jandzsó, Győrfi, Kántor, Csikós, Cseresznyés – sorjáztak a családnevek, kiknek leszármazottjai – csaknem százan – örömmel tettek eleget a meghívásnak. A szomszédos Kadarkúton lakó főszervező, aki ma is rinyakovácsi lánynak vallja magát, elárulta: volt, aki belesírt a telefonba, amikor meghívta a valamikori falubelieket e találkozóra. A vendégek pedig nem érkeztek üres kézzel, kedvenc receptjeik alapján készített süteményeiket, maguk főzte birspálinkájukat tették a közös asztalra. Csillogó szemmel hallgatták Orbán Margitot, a falu egykori polgármesterét, aki 6 cikluson volt gondos gazdája a településnek, s akit utódja, a szabadságát töltő Balogh Géza arra kért, olvassa fel köszöntősorait.

A találkozás szűnni nem akaró emlékidézéssel folytatódott, mely során bebizonyosodott: életindítójuk volt e parányi falu, évtizedek múltán is megtartóerő, kapaszkodó, amely visszavonzza fiait, lányait. Akkor is, ha ma már szinte csak az itt termelt kiváló minőségű áfonyáról esik szó a sajtóban, pedig a 70-es években még 101 tehenet hajtott ki a portákról a gulyás, s 63 disznót terelt ki a kondás.

S akkor is, ha nem használják már Isten házát, havonta egyszer – katolikusoknak és reformátusoknak közösen – az Orbán portán hirdeti az igét a lelkipásztor.





