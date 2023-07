A főznivaló kukorica is nagyon kelendő volt. A somogysárdi „csövesért” mérettől és formától függően 200, 250 és 350 forintot kértek el. Az árusok úgy látják, megfelelő lesz az idei szezon. Jó lett a termés, és sokan állnak érte sorba is. Az uborka is nagyon keresett volt pénteken. Mátés Józsefné kovászolni és eltenni való uborkát kínált. A zöldséghez 500 és 650 forint közötti összegért lehetett hozzájutni. A kaposfői őstermelő tököt, cukkinit és színes legényrózsákat is árult. Mások asztaláról sem hiányoztak a virágok. Kálát és kardvirágot több helyen is be lehetett szerezni.

A vásárlókra és az árusokra bűnmegelőzési szakemberek vigyáztak. Jelenlétükkel a kisebb lopásokat próbálták megakadályozni, és szükség esetén tanácsot is adtak a vevőknek. A rendőrség munkatársaival nemcsak a kaposvári piacon, hanem a megye más településein, a nagyobb forgalmú árusítóhelyeken is lehet találkozni.