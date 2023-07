Csaknem ötvenkétmillió forintból újult meg a közelmúltban a balatonlellei óvoda.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében felújították az összes vizesblokkot, kicserélték a folyosó padlóburkolatát, valamint beszereztek új bútorokat, digitális okosjátékot, mosogatógépet és automata vízlágyítót is. Kialakítottak kerékpártárolókat, napelemes madárfürdető szökőkutakat és egy szabadtéri zuhanyzót.

Mint megtudtuk, a kivitelezés még tavaly nyár végén kezdődött és ez év június 30-án zárult. Pár évvel korábban az épületet energetikai pályázat segítségével szigetelték, kicserélték a kazánt, de akkor a belső kialakítás, szerkezet eredeti formájában maradt. Pályázati forrásból most sikerült pótolni a hiányosságokat, a belső tereket is modernizálták.