Az eredeti csok megszűnik, nagyobb településeken nem vehető igénybe, viszont a falusi csok támogatási összege jócskán megemelkedik. Az új lista a 246 somogyi településből 227-et tartalmaz. A nagyobb somogyi városok nem szerepelnek rajta, de olyan kisvárosok igen, mint Csurgó, Kadarkút vagy Igal.

A balatoni települések helyzete ugyanakkor eltérő: míg Balatonszárszón, Balatonszemesen vagy Balatonfenyvesen igényelhető a falusi csok, addig Balatonmárián, Balatonbogláron, Balatonlellén vagy Balatonföldváron nincs meg ez a lehetőség, nem is beszélve Fonyódról vagy Siófokról.

A balatoni háttértelepüléseken már lecsengett a csok jelentette betelepülési hullám, ekkor gyakorlatilag minden eladó ingatlan elkelt, számolt be a helyzetről Horváth Gyula, Ordacsehi polgármestere. Szabad ingatlan továbbra sincs, még telek sem, ezért újabb dömpingre nem számítanak. A betelepülők azonban nem maradnak el, mostanában a nyaralónak használt könnyűszerkezetes házak szaporodnak a környéken gomba módra. Telkek megnyitására lenne igény, papíron vagyis a rendezési tervben szerepel is egy új utca nyitása, de csak a térképen. A közművesítést ugyanis a magántulajdonosoknak kellene finanszírozni, erre az önkormányzatnak nincs forrása, tudtuk meg a polgármestertől.

A Kaposvár környéki kistelepülések is nyertesei lehetnek az új helyzetnek. Bontovics Balázs, Kaposhomok polgármestere elmesélt egy esetet. A Telekhegyen többen élnek árammal ellátott, de víz nélküli hétvégi házakban. Egy ott élő pár ilyen körülmények között nem mert gyermeket vállalni, de azóta összeházasodtak, a csok és a babaváró hitel segítségével a település belterületén vesznek házat.

– A város környéki kistelepülésekre megindulhat egy beköltözési hullám, ebben biztos vagyok, mert a tendencia már érezhető – mondta a kaposhomoki polgármester. – A kis falvakban még most is találni olyan házakat, amelyek felújításra szorulnak, és az is mellettük szól, hogy vidéken olcsóbb az élet, mint a városban.

A folyamat másik nyertesei a kisvárosok lehetnek. Kadarkúton azonban már alig lehet eladó ingatlant találni, mert a falusi csok segítségével a többi gazdára talált. Azonban ennek árfelhajtó hatása volt, emelkedtek az ingatlanárak, de még így is elkelnek az épületek, felelte érdeklődésünkre Karsai József polgármester. Városi infrastruktúrát nyújtanak, ezért a környező kistelepülésekről érkeztek betelepülők az utóbbi időszakban. A tendencia folytatódhat, de most már csak 35–40 millió forintos ingatlanok vannak a piacon, a 8 és 15 millió forint közötti árú házakat már megvették, mondta el érdeklődésünkre Karsai József.

Jelentősen nőtt a támogatás összege

Az országban eddig összesen 36 ezer 887 vidéki családnak jelentett segítséget a falusi otthonteremtési támogatás. A Kulturális és Innovációs Minisztérium szerint a falusi csok továbbra is hatékonyan járul hozzá a családok lakhatási terveinek megvalósításához.

Ezért a kormány 2024 januárjától a falusi csok összegét jelentősen, 50 százalékkal megemelte. Egy gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatás 1 millió forintra, 2 gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra, 3 vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra nőtt.

Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél a támogatási összeg egy gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra, két gyermeknél 1,3 millióról 2 millióra, három vagy több gyermeknél pedig 5 millióról 7,5 millió forintra emelkedett, tájékoztatott a minisztérium.