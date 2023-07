A 22 éves Márka Emese New Yorkban él, az USA-ban született és nőtt fel. Gyermekkora óta tagja egy magyar cserkészcsapatnak, magyar iskolában tanult, és családjával együtt aktívan kiveszi a részét az amerikai magyarok közösségi életéből. A szülei mindig odafigyeltek arra, hogy otthon magyarul beszéljenek, sőt a lányt egy magyarországi iskolába is beiratták. Jelenleg orvostanhallgató a SOTE-n a diaszpóra ösztöndíj segítségével.

– Öt éve járok a MIVIT-re, minden évben új ismeretségekre teszek szert – mondta Emese. – A két legjobb barátnőmmel is itt találkoztunk. Érdekes, hogy a világ minden sarkából jöttünk, mégis van bennünk közös, ami összetart. Számomra fontos, hogy honnan jöttek a felmenőim, és ha lesznek a gyermekeim, ők is megtanulják majd az anyanyelvet. A cserkészetben néptáncolunk, magyar népdalokat hallgatunk. Külföldi szemmel is értékes a magyar kultúra.

A 29 éves Labancz Dávid Marosvásárhelyről érkezett, ahol a Nyárád mentén még tömbben él a magyarság. Számára is fontos, hogy továbbvigye a hagyományokat és a magyar nyelvet. Nagyon érdekesnek tartja, ahogy mondjuk egy dél-amerikai vagy egy erdélyi magyar meríthet egymás kisebbségi kultúrájából.

Brazília, Venezuela, Kanada, USA, Anglia, Belorusz, Észtország, Ciprus, Spanyolország – Ács Tibor ötletgazda és szervező sorolja az országokat, ahonnan a magyar fiatalok érkeztek, de hozzátette, hogy erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági ifjak is vannak a csapatban. Szerinte az utolsó pillanatban vagyunk ahhoz, hogy a második világháború és 1956 után emigrált magyarok leszármazottait az anyaország felé tereljük. A szüleik és nagyszüleik miatt még járnak magyar közösségbe, de már érezhetően távolodnak a gyökereiktől.